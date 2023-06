Inter leva empate do Nacional no fim e deixa escapar classificação antecipada na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2023 - 21:13 Compartilhe

O Internacional esteve perto de garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores na noite desta quarta-feira, no Estádio Parque Central, em Montevidéu, mas permitiu que o Nacional buscasse o empate por 1 a 1 na reta final do jogo e terá de esperar a última rodada da fase de grupos para definir seu futuro. Depois de abrir o placar em uma bela jogada de Alan Patrick, o time comandado por Mano Menezes viu Damiani marcar, de cabeça, aos 43 minutos do segundo tempo.

Com nove pontos conquistados após duas vitórias e três empates, a equipe gaúcha ocupa a liderança do Grupo B, e ainda pode ser ultrapassada pelo Independiente de Medellín, que está em terceiro lugar, com sete pontos, mas ainda vai a campo pela penúltima rodada, quinta-feira, em duelo com o zerado Metropolitanos. O Independiente será o adversário do Inter no último jogo da primeira fase, marcado para o dia 28 de junho, no Beira-Rio. Já o Nacional, segundo colocado com oito pontos, faz a rodada final contra o Metropolitanos.

O Inter fez um primeiro tempo de muita segurança, mesmo diante de um forte ímpeto ofensivo do Nacional, empurrado por sua torcida. Sem cair na pilha dos uruguaios, teve paciência para trocar passes quando tinha a bola nos pés e eficiência para neutralizar as jogadas adversárias no campo de ataque. A produção ofensiva dos colorados não foi das maiores, mas algumas chances foram criadas, a melhor delas em um chute de primeira de Pedro Henrique defendido pelo goleiro Rochet.

No segundo tempo, o time gaúcho passou a frequentar o campo de ataque com mais objetividade, abrindo espaços e levando mais preocupação à defesa da equipe uruguaia. Então, aos 17 minutos, conseguiu construir uma boa trama para tirar o zero do placar. No lance, Alan Patrick foi acionado após roubada de bola, driblou dois marcadores e tocou para Pedro Henrique antes de se projetar na área, onde recebeu de volta para bater de primeira e superar Rochet.

A desvantagem fez o Nacional se lançar vorazmente ao ataque, sem tanta organização. As arquibancadas estremeceram, quando, aos 32 minutos, o árbitro viu toque de mão de Wanderson dentro da área e marcou pênalti. Logo em seguida, contudo, foi chamado pelo VAR para revisar o lance e notou que Igor Gomes levou um pisão na origem da jogada, por isso a penalidade foi anulada. O time da casa continuou insistindo e empatou aos 43, com um gol de Damiani, que acabara de entrar em campo no lugar de Diego Rodríguez.

FICHA TÉCNICA

NACIONAL 1 X 1 INTERNACIONAL

NACIONAL – Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Chrsitian Almeida; Diego Rodríguez (Damiani), Yonathan Rodríguez (Ginella), Zabala e Federico Martínez; Fagúndez (Trezza) e Ignacio Ramírez. Técnico: Álvaro Gutiérrez.

INTERNACIONAL – John; Igor Gomes, Mercado, Vitão e Renê; Rômulo (Rodrigo Moledo) Johnny, Carlos de Pena (Gustavo Campanharo) e Alan Patrick; Pedro Henrique (Wanderson) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Alan Patrick, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Dario Herrera (ARG).

CARTÕES AMARELOS – Rochet, Trezza, Lozano e Rômulo

RENDA E PÚBLICO – Não disponível.

LOCAL – Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias