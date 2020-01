Inter, Lazio, Napoli vencem e vão às quartas de final da Copa da Itália

Inter, Lazio, atual campeã do torneio, e o Napoli se classificaram para as quartas de final da Copa da Itália depois de vencer dois times da segunda divisão nesta terça-feira: Cremonese e Perugia.

Em Milão, a Inter derrotou por 4 a 1 o Cagliari que voltou a mostrar que está mergulhado em uma crise, com uma quinta derrota consecutiva (quatro na Serie A e uma na Copa).

A equipe treinada por Antonio Conte venceu com dois gols do belga Romelu Lukaku (1 e 49), um do espanhol Borja Valero (22) e outro de Andrea Ranocchia (80), enquanto que pelo time da Sardenha quem marcou foi o uruguaio Christian Oliva (73).

Mais cedo, a Lazio, que vive uma ótima temporada e está em terceiro na Serie A, venceu o Cremonese por 4 a 0, com gols do espanhol Patric (10), Marco Parolo (26), Ciro Immobile (58, de pênalti) e do angolano Bastos.

Embora o técnico Simone Inzaghi tenha feito oito alterações em relação ao time que costuma escalar, a Lazio não teve problemas para resolver o jogo, mostrando que o time está em um ótimo momento, com 10 vitórias consecutivas na Série A (recorde do clube) e depois de conquistar recentemente a Supercopa derrotando a poderosa Juventus.

Também nesta terça-feira, graças a dois gols de Lorenzo Insigne, em cobranças de pênalti (26 e 38), o Napoli venceu o Perugia por 2 a 0.

O técnico napolitano Genaro Gattuso escalou uma equipe que misturava titulares regulares (Manolas, Fabián Ruiz e Insigne) com outros jogadores menos frequentes (Ospina, Lozano e Llorente) em uma partida decidida no primeiro tempo, com os dois gols do capitão do time.

Além disso, o Perugia perdeu um pênalti logo antes do intervalo, quando o goleiro colombiano David Ospina defendeu a cobrança de Pietro Iemmello (45+7), um lance que poderia ter dado mais suspense ao segundo tempo.

Com os resultados desta terça, Inter, Lazio e Napoli se juntaram ao Torino, que já havia garantido sua vaga nas quartas de final após derrotar o Genoa nos pênaltis.

— Resultados e programação das oitavas da Copa da Itália:

– Terça-feira

(+) Napoli – Perugia (2ª) 2 – 0

(+) Lazio – Cremonese (2ª) 4 – 0

Inter de Milão – Cagliari 4 – 1

– Quarta-feira

(11h00) Fiorentina – Atalanta

(14h00) Milan – SPAL

(16h45) Juventus – Udinese

– Quinta-feira

(17h15) Parma – AS Roma

Já disputado:

TORINO – Genoa 1 – 1 após prorrogação (5-3 nos pênaltis)

(+): Equipes precedidas por este símbolo estão classificadas para a fase seguinte

