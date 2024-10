Inter joga pressão no Grêmio com vitória no Beira-Rio e chega a 10 jogos de invencibilidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 18:15 Para compartilhar:

O Internacional confirmou a boa fase ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, no estádio Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gre-Nal 443 marcou o retorno do clássico a Porto Alegre, após as enchentes que afetaram todo o Rio Grande do Sul. O último havia sido no Couto Pereira, em Curitiba.

A partida marcou também o recorde de público do Inter no Beira-Rio na temporada. Mais de 48 mil torcedores estiveram presentes e viram o time colorado chegar a dez jogos de invencibilidade na competição.

O Inter confirmou também o quarto triunfo consecutivo diante do rival e ganhou fôlego na luta por vaga na próxima edição da Libertadores. O time colorado é o sexto colocado, com 49 pontos, e aumentou a pressão sobre o Grêmio, que é apenas o 12º colocado, com 35. O Corinthians, primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 32.

Motivado com a fase do Inter e querendo complicar a vida do rival Grêmio, os torcedores colorados receberam os jogadores com festa no Beira-Rio. Para retribuir o carinho, o ídolo e, agora, diretor esportivo, D’Alessandro, foi até o gramado para saudar os presentes no estádio Beira-Rio e acabou sendo ovacionado.

Os torcedores também não deixaram de provocar o Grêmio, com caixões e gritos de ‘tri-rebaixado’, em alusão ao momento do time tricolor, que tenta evitar um quarto rebaixamento em sua história. Em menor número no estádio, os torcedores gremistas tentaram rebater e deram apoio aos jogadores.

Em campo, o Grêmio confirmou a ausência do zagueiro e líder Kannemann, com problemas musculares. O mesmo não aconteceu com o atacante Borré, que se recuperou a tempo do clássico e foi confirmado entre os titulares do Inter pelo técnico Roger Machado.

O primeiro tempo foi sonolento e com poucas chances claras de gol. O Grêmio chegou uma única vez, aos cinco minutos, com Aravena, mas Rochet fez a defesa. Do outro lado, o Inter respondeu com Wesley. O atacante teve duas oportunidades de tirar o zero do marcador, no entanto, esbarrou no goleiro Marchesín.

Apesar de pouca inspiração, o jogo foi pegado, tanto que Dodi caiu com o rosto sangrando após dividida. O volante foi atendido pelo departamento médico do Grêmio e voltou normalmente. O Inter teve mais posse de bola, mas os times foram para o intervalo com 0 a 0 no placar.

O Internacional voltou ainda melhor no segundo tempo e assustou aos oito, quando Bruno Henrique recebeu de Alan Patrick e soltou o pé. Marchesín espalmou. Logo após o lance, Renato Gaúcho promoveu as primeiras trocas no Grêmio, colocando Soteldo e Monsalve na partida.

As trocas não tiveram o efeito desejado. O Inter foi crescendo na partida e perdeu uma chance incrível nos pés do artilheiro Borré. Aos 19, Tabata recebeu de Wesley e cruzou. Com o gol vazio, o colombiano tentou chapar, mas acabou jogando para fora.

O gol estava amadurecendo e saiu aos 21. Aos 21, Alan Patrick tabelou e deu belo cruzamento para Bernabei. O lateral dominou e chutou de sem-pulo. Borré deu um leve desvio e mandou para o fundo das redes, marcando o seu nono gol com a camisa colorada, o quarto de cabeça.

Após abrir o placar, o Internacional abdicou de atacar e passou a só se defender. O Grêmio, então, viveu o seu melhor momento nos minutos finais da partida. Braithwaite parou em Rochet, enquanto Arezo, na frente do gol, cabeceou para fora. Com isso, o time colorado acabou confirmando a vitória.

O Grêmio volta a campo no sábado, às 16h30, para enfrentar o Atlético-GO, em Porto Alegre, na volta da Arena do Grêmio com capacidade máxima. No mesmo dia, às 19h, o Inter visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIO

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes, Calyton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Gustavo Prado), Gabriel Carvalho (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Wesley (Luis Otávio) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO – Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi (Pepê), Villasanti, Edenílson (Soteldo), Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Diego Costa); Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Borré, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bernabéi (Internacional); Diego Costa, Dodi e Rodrigo Ely (Grêmio)

ÁRBITRO – Bruno Arleu De Araújo (RJ)

RENDA – R$ 1.297,606,00

PÚBLICO – 48.049 torcedores

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)