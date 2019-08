Inter investe pesado e sonha com topo da tabela da Série A

ROMA, 27 AGO (ANSA) – Após o quarto lugar na edição passada da Série A, a Inter de Milão resolveu abrir os cofres nesta janela de transferências e trouxe diversas peças para tentar alcançar resultados positivos no Campeonato Italiano.

Entre os mais de 200 milhões de euros investidos no mercado, 75 foram destinados ao atacante belga Romelu Lukaku, enquanto que outros 49 ao meia Nicoló Barella. Além dos dois, o time nerazzurro ainda conseguiu as contratações do zagueiro Diego Godín e dos meias Valentino Lazaro e Stefano Sensi.

De fora dos planos do técnico Antonio Conte, a Inter também negociou o belga Radja Nainggolan e o croata Ivan Perisic.

Enquanto isso, a diretoria tenta achar um desfecho para o atacante Mauro Icardi, que inclusive perdeu a camisa número 9 para Lukaku. O zagueiro Miranda, o senegalês Keita Baldé e o lateral Sime Vrsaljko foram outros que também se despediram de Milão.

Faltando poucos dias para o encerramento da janela de transferências, a Internazionale ainda tenta fechar com o chileno Alexis Sánchez e o lateral-esquerdo Cristiano Biraghi. O clube nerazzurro ainda sonha com as possíveis chegadas de Akardiusz Milik ou Fernando Llorente.

Com uma goleada por 4 a 0 em cima do recém-promovido Lecce, a Inter sonha em conseguir fazer boa campanha e se classificar sem sustos para Liga dos Campeões.(ANSA)

