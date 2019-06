Inter inaugura nova sede em Milão, na Itália

MILÃO, 18 JUN (ANSA) – Localizada em uma das partes mais modernas de Milão, a Inter inaugurou nesta segunda-feira (17) a sua nova sede.

Os nerazzurri anunciaram a novidade com um comunicado em suas redes sociais. O moderno edifício, que é conhecido como “The Corner”, é todo espelhado e está localizado na zona de Porta Nuova.

A sala de troféus do clube foi completamente restaurada e diversas camisas históricas da Inter foram espalhadas no ambiente. O terraço do edifício também conta com uma ampla vista para o San Siro.

O clube também anunciou que o Centro de Treinamento de Appiano Gentile está passando por um processo de modernização.

O presidente da Inter, Steven Zhang, comemorou a abertura da nova sede com uma publicação no Instagram: “Vamos agitar o mundo”, escreveu.(ANSA)