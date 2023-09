Inter goleia Salernitana com 4 gols de Lautaro; Milan bate Lazio

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2023 - 18:33 Compartilhe

A Inter de Milão, derrotada na quarta-feira em casa pelo Sassuolo (2 a 1), reagiu em grande estilo com uma goleada por 4 a 0 em sua visita à Salernitana neste sábado (30), com quatro gols do argentino Lautaro Martínez, pela 7ª rodada do Campeonato Italiano.

Com esta vitória, a Inter se mantém na liderança da tabela com os mesmos 18 pontos do Milan, que bateu a Lazio por 2 a 0.

Vice-lanterna, a Salernitana conseguiu segurar o 0 a 0 até o início do segundo tempo, quando começou o show de Lautaro.

O argentino, que saiu do banco para entrar no lugar de Alexis Sánchez (55′), abriu o placar completando um cruzamento de Marcus Thuram (62′).

Na sequência, ele ampliou batendo de fora da área (77′), fez o terceiro cobrando pênalti (85′) e fechou a goleada no finalzinho (89′).

“Estou feliz porque ajudei a equipe, é isso que importa. Era importante vencer, depois de todas as críticas que recebemos pela derrota de quarta-feira”, disse Lautaro depois da partida.

Com os quatro gols de hoje, Lautaro Martínez se isolou na artilharia do Campeonato Italiano (9 gols), deixando para trás o nigeriano Victor Osimhen (5 gols), do Napoli.

Mais cedo, o Milan fez o dever de casa e venceu a Lazio por 2 a 0 em San Siro para se manter na cola da Inter.

O americano Christian Pulisic, com assistência do português Rafael Leão, abriu o placar no início do segundo tempo (60′).

Perto do apito final, suíço Noah Okafor fez o segundo dos milanistas, também com passe de Leão (88′).

Graças à vitória, a sexta em sete jogos, o Milan confirma que a goleada sofrida para os ‘nerazzurri’ (5 a 1) há duas semanas foi um acidente já superado.

Já a Lazio, vice-campeã na temporada passada, é apenas a 14ª colocada, com sete pontos.

Também neste sábado, o Napoli, atual campeão, emendou sua segunda goleada consecutiva ao bater o Lecce fora de casa por 4 a 0, subindo provisoriamente para a terceira posição, com 14 pontos, à espera dos demais resultados da rodada.

Após uma sequência de três jogos sem vencer, o time napolitano, que nesta semana já goleou a Udinese (4 a 1), parece se recuperar no momento ideal, antes de receber o Real Madrid, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões.

Justamente pensando no duelo com os espanhóis, o técnico Rudi Garcia optou por deixar no banco Osimhen, que entrou na volta do intervalo e marcou o segundo do Napoli (51′).

Antes, aos 16 minutos da primeira etapa, o norueguês Leo Ostigard tinha aberto o placar ao completar de cabeça um cruzamento na área de Piotr Zielinski em cobrança de falta (16).

Na reta final da partida, completaram a festa Gianluca Gaetano (88′) e Matteo Politano (90’+5 de pênalti).





— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Lecce – Napoli 0 – 4

Milan – Lazio 2 – 0

Salernitana – Inter 0 – 4

– Domingo:

(07h30) Bologna – Empoli

(10h00) Udinese – Genoa

(13h00) Atalanta – Juventus

(15h45) Roma – Frosinone

– Segunda-feira:

(13h30) Torino – Hellas Verona





Sassuolo – Monza

(15h45) Fiorentina – Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 18 7 6 0 1 19 3 16

2. Milan 18 7 6 0 1 15 8 7

3. Napoli 14 7 4 2 1 16 6 10

4. Juventus 13 6 4 1 1 12 6 6

5. Atalanta 12 6 4 0 2 11 5 6

6. Fiorentina 11 6 3 2 1 12 10 2

7. Lecce 11 7 3 2 2 8 9 -1

8. Frosinone 9 6 2 3 1 9 8 1

9. Sassuolo 9 6 3 0 3 11 12 -1

10. Torino 8 6 2 2 2 6 7 -1

11. Genoa 7 6 2 1 3 8 9 -1

12. Bologna 7 6 1 4 1 3 4 -1

13. Hellas Verona 7 6 2 1 3 4 6 -2

14. Lazio 7 7 2 1 4 7 10 -3

15. Monza 6 6 1 3 2 4 7 -3

16. Roma 5 6 1 2 3 13 11 2

17. Udinese 3 6 0 3 3 2 10 -8

18. Empoli 3 6 1 0 5 1 13 -12

19. Salernitana 3 7 0 3 4 4 14 -10

20. Cagliari 2 6 0 2 4 2 9 -7

