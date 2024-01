Inter goleia Monza (5-1) e consolida liderança no Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/01/2024 - 19:58 Para compartilhar:

A Inter de Milão, com dois gols do argentino Lautaro Martínez, goleou o Monza (11º) fora de casa por 5 a 1 e consolidou assim sua liderança, neste sábado, pela 20ª rodada do campeonato italiano.

Os ‘interistas’ abriram o placar com um pênalti convertido por Hakan Calhanoglu (12′) e aumentaram a vantagem menos de dois minutos depois, por intermédio de Lautaro, que finalizou uma jogada iniciada por Henrikh Mkhitaryan.

O terceiro gol da líder da Serie A foi ainda mais bonito, com o francês Marcus Thuram dando uma assistência para Calhanoglu (60′).

Aos 69 minutos os donos da casa diminuiram com um pênalti convertido por Matteo Pessina.

– Rumo à Supercopa –

Depois veio o segundo gol de Lautaro, que chegou aos 18 no campeonato. Ele é o artilheiro com o dobro de gols de um grupo de três perseguidores, incluindo seu companheiro Calhanoglu.

Thuram concluiu a demonstração de força interista após um erro na saída de bola do Monza (88′).

“Trabalhamos bem esta semana depois da difícil vitória sobre o Verona (2-1). Foi importante vencer uma equipe de grande qualidade, fizemos um bom trabalho”, destacou Calhanoglu.

Com sua 16ª vitória na temporada, a Inter está cinco pontos à frente da segunda colocada, a Juventus, que enfrenta o Sassuolo (14º) na terça-feira.

Agora, a equipe comandada por Simone Inzaghi viajará à Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Itália (18 a 22 de janeiro) e retornará à Serie A dentro de duas semanas com uma partida complicada fora de casa contra a Fiorentina (4ª).

– Napoli vence no fim –

Mais cedo, o Napoli escapou por pouco de mais uma decepção no estádio Diego Armando Maradona, onde nesta temporada somou apenas 14 dos 30 pontos que disputou, com uma sofrida vitória nos acréscimos sobre a Salernitana, lanterna do campeonato.

O atual detentor do ‘Scudetto’, derrotado no último fim de semana pelo Torino (3-0) e adversário do Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões, continua sem dar sinais nesta temporada da equipe que voou no ano passado rumo ao título.

Neste sábado, os napolitanos começaram perdendo depois de sofrerem um golaço de Antonio Candreva no primeiro tempo (29′) e só conseguiram empatar quase no intervalo, graças a um pênalti convertido por Matteo Politano (45’+4).

Sem o artilheiro nigeriano Victor Osimhen, que se prepara para disputar a Copa Africana de Nações na Costa do Marfim, e com o georgiano Khvicha Kvaratskhelia mostrando muita disposição, mas sem acertar nas finalizações, acabou sendo o zagueiro kosovar Amir Rrahmani quem aproveitou um vacilo na defesa visitante para dar a vitória ao Napoli quando a partida já estava perto do fim (90’+6).

Com este triunfo, o time de Walter Mazzarri chega aos 31 pontos e passa do 9º para o 6º lugar, 17 pontos atrás da líder Inter de Milão, que visita o Monza neste sábado, e a dois da zona da Champions.

Também neste sábado, Genoa e Torino, que ocupam posições do meio da tabela, ficaram no 0 a 0.





— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Napoli – Salernitana 2 – 1

Genoa – Torino 0 – 0

Hellas Verona – Empoli 2 – 1

Monza – Inter 1 – 5

– Domingo:

(08h30) Lazio – Lecce

(11h00) Cagliari – Bologna

(14h00) Fiorentina – Udinese

(16h45) Milan – Roma

– Segunda-feira:





(16h45) Atalanta – Frosinone

– Terça-feira:

(16h45) Juventus – Sassuolo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 51 20 16 3 1 49 10 39

2. Juventus 46 19 14 4 1 29 12 17

3. Milan 39 19 12 3 4 35 20 15

4. Fiorentina 33 19 10 3 6 27 19 8

5. Bologna 32 19 8 8 3 22 16 6

6. Napoli 31 20 9 4 7 30 25 5

7. Atalanta 30 19 9 3 7 30 21 9

8. Lazio 30 19 9 3 7 23 20 3

9. Roma 29 19 8 5 6 31 21 10

10. Torino 28 20 7 7 6 18 18 0

11. Monza 25 20 6 7 7 20 25 -5

12. Genoa 22 20 5 7 8 20 24 -4

13. Lecce 21 19 4 9 6 20 25 -5

14. Sassuolo 19 19 5 4 10 26 33 -7

15. Frosinone 19 19 5 4 10 25 34 -9

16. Udinese 17 19 2 11 6 19 30 -11

17. Hellas Verona 17 20 4 5 11 18 27 -9

18. Cagliari 15 19 3 6 10 17 32 -15

19. Empoli 13 20 3 4 13 11 35 -24

20. Salernitana 12 20 2 6 12 17 40 -23

