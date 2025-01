Inter goleia Lecce (4-0) e segue ritmo do líder Napoli no Italiano

A Inter de Milão resistiu à pressão e goleou neste domingo (26) o modesto Lecce por 4 a 0, pela 22ª rodada da Serie A, e conseguiu assim ficar a três pontos do líder Napoli, que havia vencido no sábado a Juventus por 2 a 1.

A corrida entre as duas equipes permanece, portanto, inalterada no topo da tabela, com os napolitanos tendo uma vantagem de três pontos, embora a Inter tenha disputado um jogo a menos (falta enfrentar a Fiorentina).

“Há cinco meses jogamos uma partida a cada três dias. Este time tem recursos e mostrou isso esta noite”, comemorou o técnico Simone Inzaghi, que conquistou a 200ª vitória em 332 jogos, uma grande marca para um treinador do ‘Calcio’.

Neste duelo no sul da Itália, a Inter abriu o placar logo aos 6 minutos com um gol de Davide Frattesi, com uma assistência perfeita de Marcus Thuram após uma série de dribles.

– Lautaro continua inspirado –

Com a Inter tendo amplo domínio sobre o 17º colocado da Serie A, o segundo gol era questão de tempo e ele veio aos 39 minutos, com um chute de Lautaro Martínez no ângulo.

O argentino campeão mundial chegou assim ao nono gol nesta edição do campeonato italiano. Nos últimos oito jogos, contando todas as competições, marcou seis gols.

Depois do intervalo, vieram os outros dois gols da Inter: Lautaro deu o passe para seu companheiro holandês Denzel Dumfries bater com o pé esquerdo e fazer 3 a 0 (57′), e o iraniano Mehdi Taremi fechou a goleada ao converter um pênalti três minutos depois (61′).

Na última meia hora a Inter optou por não desperdiçar mais energia antes do duelo de quarta-feira, pela última rodada da Liga dos Campeões, contra o Monaco.

Para o time de Milão esta foi a décima quinta vitória nesta Serie A e a oitava consecutiva como visitante.

– Virada em San Siro –

No próximo fim de semana a Inter vai enfentar seu eterno rival Milan, que mais cedo, venceu o Parma de virada por 3 a 2 e conquistou uma vitória milagrosa com gols nos acréscimos do meio-campista holandês Tijjani Reinjnders (90’+2) e do ponta-direita nigeriano Samuel Chukwueze (90’+5).

O Parma (17º colocado) ficou em vantagem no placar duas vezes, com gols do atacante Matteo Cancellieri (24′) e do meia Enrico Del Prato (80′), enquanto o ponta-direita americano Christian Pulisic marcou o primeiro dos ‘rossoneri’ convertendo um pênalti.

“Acho que mostramos a mentalidade certa, lutando até o fim e a forma como viramos este jogo é uma loucura”, disse Reijnders após marcar o seu 11º gol nesta temporada. “Este jogo foi importante para voltarmos ao lugar onde pertencemos. Agora temos de continuar”, acrescentou.

Graças a este triunfo, o Milan ocupa o sexto lugar da classificação com 34 pontos, os mesmos do Bologna, embora ainda esteja muito longe do líder Napoli, que no sábado venceu por 2 a 1 a Juventus, precisamente a equipe que está acima dos lombardos na tabela, com 37 pontos.

Já o Parma de Fabio Pecchia sai de mãos vazias mesmo após um excelente desempenho, e ficou com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

“Quando você joga assim no San Siro e sai com uma derrota, vai haver decepção, mas também há consciência do que fizemos, porque vi muitas coisas boas hoje”, elogiou Pecchia.

Horas depois, a Roma venceu, também de virada, a Udinese por 2 a 1, com gols de pênalti no segundo tempo marcados por Lorenzo Pellegrini (50′) e Artem Dovbyk (64′). Lorenzo Lucca havia aberto o placar para os donos da casa aos 38 minutos.

E no último jogo do dia a Lazio perdeu em casa por 2 a 1 para a Fiorentina. O time de Florença fez 1 a 0 por meio do volante francês Yacine Adli (11′) e ampliou com um gol do argentino Lucas Beltrán (17′). O lateral-direito montenegrino Adam Marusic descontou para a Lazio já nos acréscimos (90’+2).

— Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Torino – Cagliari 2 – 0

– Sábado:

Como – Atalanta 1 – 2

Napoli – Juventus 2 – 1

Empoli – Bologna 1 – 1

– Domingo:

Milan – Parma 3 – 2

Udinese – Roma 1 – 2

Lecce – Inter 0 – 4

Lazio – Fiorentina 1 – 2

– Segunda-feira:

(14h30) Unione Venezia – Hellas Verona

(16h45) Genoa – Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 53 22 17 2 3 37 15 22

2. Inter 50 21 15 5 1 55 18 37

3. Atalanta 46 22 14 4 4 48 25 23

4. Lazio 39 22 12 3 7 38 30 8

5. Juventus 37 22 8 13 1 35 19 16

6. Fiorentina 36 21 10 6 5 35 22 13

7. Milan 34 21 9 7 5 32 23 9

8. Bologna 34 21 8 10 3 33 27 6

9. Roma 30 22 8 6 8 33 28 5

10. Torino 26 22 6 8 8 23 26 -3

11. Udinese 26 22 7 5 10 25 34 -9

12. Genoa 23 21 5 8 8 18 30 -12

13. Como 22 22 5 7 10 27 36 -9

14. Empoli 21 22 4 9 9 21 29 -8

15. Cagliari 21 22 5 6 11 23 36 -13

16. Parma 20 22 4 8 10 28 39 -11

17. Lecce 20 22 5 5 12 15 40 -25

18. Hellas Verona 19 21 6 1 14 24 47 -23

19. Unione Venezia 15 21 3 6 12 19 34 -15

20. Monza 13 21 2 7 12 20 31 -11

