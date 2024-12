Inter goleia Cagliari e assume liderança provisória da Serie A

A Inter de Milão assumiu a liderança provisória da Serie A ao vencer por 3 a 0 em sua visita ao Cagliari, neste sábado (28), pela 18ª rodada do campeonato italiano, em que a Atalanta enfrenta a Lazio.

Após esta quinta vitória consecutiva da Inter, a atual detentora do ‘Scudetto’ soma 40 pontos, empatada com a ‘Dea’, que joga em Roma neste sábado e busca a décima segunda vitória consecutiva no Campeonato Italiano.

O time de Milão é líder provisório graças ao melhor saldo de gols (30 contra 23 da Atalanta).

No último jogo de 2024, a Inter teve um jogo complicado no primeiro tempo, mas se soltou na segunda etapa, após o gol marcado por Alessandro Bastoni (53′).

O capitão dos ‘nerazzurri’, Lautaro Martínez, ampliou aos 71 minutos, quebrando um jejum de quase dois meses sem marcar na Serie A, com uma finalização na cara do gol após um cruzamento de Nicolo Barella.

O artilheiro argentino, que não marcava desde o dia 3 de novembro contra o Venezia e que neste sábado voltou a perder algumas chances claras de aumentar a vantagem, acumula seis gols até o momento no campeonato.

Outro destaque da Inter, o turco Hakan Calhanoglu, fechou o placar em 3 a 0 convertendo um pênalti (78′) e enterrando as chances de reação dos donos da casa que lutam para fugir do rebaixamento. O Cagliari é atualmente o 18º colocado, com 14 pontos.

O lanterna do campeonato é o Monza (10 pontos), que voltou a perder e acumula 10 derrotas e uma única vitória. O time perdeu na visita ao Parma (2-1), que desta forma se afasta temporariamente da zona de rebaixamento (é o 14º com 18 pontos).

Na outra partida disputada neste sábado, o Genoa (13º com 19 pontos) ganhou fôlego ao vencer o Empoli (12º) fora de casa por 2 a 1.

— Jogos da 18ª rodada do campeonato italiano e classificação:

– Sábado:

Empoli – Genoa 1-2

Parma – Monza 2-1

Cagliari – Inter 0-3

Lazio – Atalanta

– Domingo:

(8h30) Udinese – Torino

(11h00) Napoli – Unione Venezia

(14h00) Juventus – Fiorentina

(16h45) Milan – Roma

– Segunda-feira:

(14h30) Como – Lecce

(16h45) Bologna – Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 40 17 12 4 1 45 15 30

2. Atalanta 40 17 13 1 3 42 19 23

3. Napoli 38 17 12 2 3 26 12 14

4. Lazio 34 17 11 1 5 32 24 8

5. Fiorentina 31 16 9 4 3 29 13 16

6. Juventus 31 17 7 10 0 28 13 15

7. Bologna 28 16 7 7 2 23 18 5

8. Milan 26 16 7 5 4 25 16 9

9. Udinese 23 17 7 2 8 21 26 -5

10. Roma 19 17 5 4 8 23 23 0

11. Torino 19 17 5 4 8 17 22 -5

12. Empoli 19 18 4 7 7 17 21 -4

13. Genoa 19 18 4 7 7 16 27 -11

14. Parma 18 18 4 6 8 25 34 -9

15. Lecce 16 17 4 4 9 11 29 -18

16. Como 15 17 3 6 8 18 30 -12

17. Hellas Verona 15 17 5 0 12 21 40 -19

18. Cagliari 14 18 3 5 10 16 31 -15

19. Unione Venezia 13 17 3 4 10 17 30 -13

20. Monza 10 18 1 7 10 16 25 -9

