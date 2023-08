Inter fecha contratação de Sommer para substituir Onana

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/08/2023 - 16:46 Compartilhe

SÃO PAULO, 7 AGO (ANSA) – A procura da Inter de Milão por um goleiro titular para a próxima temporada acabou nesta segunda-feira (7) com a chegada do suíço Yann Sommer, do Bayern de Munique.

O jogador de 34 anos passou com sucesso pelos habituais exames médicos e, segundo o jornal Tuttosport, já estará disponível para o amistoso contra o Salzburg, da Áustria, na próxima quarta-feira (9).

O substituto de André Onana, que se transferiu para o Manchester United, chegou ao time nerazzurro por cerca de seis milhões de euros. O contrato de Sommer, de acordo com várias fontes, tem duração de três anos.

Um dos maiores ídolos do Borussia M’gladbach e do futebol suíço, Sommer teve uma curta passagem pelo Bayern de Munique neste ano, onde substituiu o lesionado Manuel Neuer. O atleta também tem passagens por Vaduz, Basel e Grasshoppers.

Goleiro de reflexos apurados e que sabe jogar bem com os pés, Sommer será titular absoluto da Internazionale. A partir de agora, cabe entender se o clube italiano irá atrás de um reserva ou se promoverá Filip Stankovic para a função. (ANSA).

