Inter fecha Campeonato Italiano goleando Udinese por 5 a 1

ROMA, 23 MAI (ANSA) – A Internazionale fechou o Campeonato Italiano neste domingo (23) com uma goleada por 5 a 1 contra a Udinese, encerrando com chave de ouro o torneio que lhe rendeu o Scudetto. A torcida fez uma grande festa em Milão.

A goleada contou com gols de Young, Eriksen, Martinez, Perisic e Lukaku, em uma partida com total controle da Inter nos dois períodos. O time de Údine descontou com Pereyra, já no segundo tempo.

Com o resultado, a Inter fechou o Campeonato com 91 pontos e a segunda posição do torneio ainda está em aberto. Atalanta (78), Milan (76) e Napoli (76) disputam o vice-campeonato. Além disso, a Juventus (75) também está na luta pelas duas últimas vagas disponíveis de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Todos os jogos faltantes começam às 15h45 (horário de Brasília): Atalanta x Milan; Bologna x Juventus; Napoli x Hellas Verona; Sassuolo x Lazio; Spezia x Roma; e Torino x Benevento. (ANSA).

Veja também