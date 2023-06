Inter faz golaços, bate Independiente de Medellín e se classifica às oitavas da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 21:02 Compartilhe

Com três golaços no primeiro tempo, o Internacional derrotou o Independiente de Medellín, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, por 3 a 1, e se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores. O time gaúcho terminou a fase de grupo com 12 pontos, em primeiro lugar, enquanto o adversário colombiano acabou eliminado, com dez, superado pelo Nacional, do Uruguai, que somou 11.

O sorteio da Conmebol para se saber os confrontos das oitavas de final será realizado dia 5 de julho, na sede da entidade sul-americana, em Luque, no Paraguai.

O primeiro tempo do Internacional foi sensacional. Logo aos dois minutos, Mauricio tabelou com Luiz Adriano e acertou um lindo chute no ângulo direito de Mosquera para abrir o placar.

O Independiente de Medellín não se abateu e reagiu, principalmente pelo lado direito, com Cetré. Mas o Inter não se acomodou com a vantagem e sempre foi rápido com a posse de bola.

Aos 21 minutos, mais um golaço. Mauricio escapou pela ponta-esquerda e cruzou para Luiz Adriano escorar de peito para fazer o segundo gol da equipe gaúcha.

O novo revés abateu o time colombiano. O Inter aproveitou para dominar totalmente a partida e não deu chances de reação para o adversário. Aos 26, Luiz Adriano carregou a bola até a entrada da área e acertou belo chute colocado para fazer 3 a 0, enlouquecendo o torcedor e todo o banco de reservas.

O Independiente de Medellín voltou com outra postura na etapa final. Com marcação mais forte, os colombianos continuaram com mais posse de bola, assim como ocorreu no primeiro tempo, com a vantagem de que conseguiu marcar seu primeiro gol logo aos cinco minutos.

O perigoso Cetré partiu pela direita e cruzou para o meio da área. Vitão chegou atrasado para cortar e o argentino Pons cabeceou firme para marcar o primeiro gol dos visitantes.

A partir daí, o Inter ficou nos contra-ataques e levou perigo com Wanderson e Mauricio. Mas a maior oportunidade surgiu aos 23 minutos, com Pedro Henrique, que acertou o travessão colombiano.

O lance tirou um pouco o entusiasmo do Independiente, que não incomodou mais o goleiro John. Já o Inter teve uma preocupação no final com a contusão de Pedro Henrique.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 1 INDEPENDIENTE DE MEDELLÍN

INTERNACIONAL – John Victor; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Alan Patrick, Maurício (Carlos de Pena) e Wanderson (Alemão); Luiz Adriano (Pedro Henrique/Jean Dias). Técnico: Mano Menezes.

INDEPENDIENTE DE MEDELLÍN – Mosquera; Monroy Ararat, Jhon Palacios, Cadavid e Londoño; Alvarado, Dani Torres (Quiñones) e Monsalve (Batalla); Cetré (Valencia), Pons e Cabezas (Loaiza). Técnico: Sebastián Botero.

GOLS – Mauricio aos dois e Luiz Adriano aos 21 e 26 minutos do primeiro tempo. Pons aos cinco do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Rômulo, Alvarado, Pons, Vitão, Cadavid.

ÁRBITRO – Facundo Tello (ARG).





RENDA – R$ 1.105.812,00.

PÚBLICO – 38.567 torcedores.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

