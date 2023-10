Inter entra com representação na CBF contra ‘arbitragem ruim e confusa’ diante do Coritiba

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 11:03 Para compartilhar:

O Internacional teve dois pênaltis assinalados na derrota para o Coritiba, neste domingo, por 4 a 3, no Beira-Rio, em Porto Alegre, mas a diretoria do clube gaúcho não aprovou o trabalho da arbitragem, que assinalou duas penalidades também para a equipe paranaense.

O Inter publicou um comunicado em suas redes sociais anunciando que vai entrar com uma representação contra o árbitro Andre Luiz Policarpo Bento e o VAR José Claudio Rocha Filho. Além disso, o clube solicitará os áudios do confronto.

Entre as reclamações contra a “arbitragem ruim e confusa” está o uso inadvertido de cartões amarelos, a não expulsão de Matheus Bianqui, do Coritiba, e a marcação do primeiro pênalti do Coritiba, quando o auxiliar aponta impedimento antes da falta dentro da área.

“O árbitro, que realizou três demoradas idas ao VAR, apresentou 13 cartões em uma partida que contou com 28 faltas, resultando em uma média próxima a um cartão a cada duas infrações. No jogo, Johnny foi advertido com amarelo em um lance de falta inexistente, Mauricio levou o cartão por reclamar da arbitragem ruim e confusa e Pedro Henrique foi advertido mesmo entrando em campo após autorização do quarto árbitro Lucas Rechatiko Horn”, disse a nota.

“O Clube também entende que Matheus Bianqui deveria ter sido expulso após cometer dura falta em Charles Aránguiz minutos antes de marcar o segundo gol do Coritiba. Por fim, o primeiro pênalti para a equipe visitante foi assinalado em jogada extremamente confusa, visto que o auxiliar número dois, Leonardo Henrique Pereira, já havia levantando a bandeira, indicando a paralisação do lance antes de a falta ser cometida”, continuou a reclamação do Inter.

Ao final, o clube gaúcho mostrou-se sem esperança de obter sucesso em sua reivindicação. “O Inter reforça que já se posicionou em outras oportunidades e sempre teve o mesmo retorno, não alterando o baixo nível apresentado pela arbitragem no Brasileirão de 2023.”

O Inter volta a jogar na quarta-feira, de novo no Beira-Rio, diante do América-MG, pela 31ª rodada. Johnny e Maurício receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida. A equipe colorada é a 12ª colocada, com 38 pontos.

