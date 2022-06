Inter encerra negociações e comunica que Bruno Méndez voltará ao Corinthians

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, afirmou neste domingo que o clube gaúcho encerrou as negociações com a diretoria do Corinthians e desistiu de contratar o zagueiro Bruno Méndez, até então jogando no time colorado emprestado pelos corintianos. Agora, segundo o dirigente, o uruguaio de 22 anos deve voltar a São Paulo para cumprir o restante de seu contrato com a equipe da capital paulista.

“Já estamos há algum tempo em tratativas com o Corinthians, buscando a aquisição. O Internacional avançou dentro das suas possibilidades financeiras, fazendo a maior proposta por um atleta nesta gestão, entre todos que contratamos até hoje. Infelizmente o Corinthians acha insuficiente este valor e nós estamos encerrando as negociações”, afirmou Barcellos em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 2 para o Botafogo, no beira-rio.





“O Bruno, contra a vontade dele, já que manifestou a vontade de permanecer aqui, e contra a nossa vontade também, volta para o Corinthians, na medida que não se chegou a um acordo em relação aos valores. O Inter fez um esforço máximo que podia em relação às suas possibilidades financeiras. Essa negociação não avançou, de forma que o Bruno deve voltar para cumprir o contrato com o Corinthians”, completou.

Contratado pelo Corinthians em 2019, Bruno Mendez não teve muito espaço e acabou emprestado ao Inter em julho de 2021, com vínculo de um ano. Com boas atuações no clube gaúcho, o defensor fez a diretoria se movimentar para comprar parte de seus direitos econômicos, mas os dirigentes se recusaram a pagar o valor fixado por contrato para adquirir 50% dos direitos econômicos e passaram a negociar com os corintianos. Nenhuma proposta agradou.

O jogador tem contrato válido até dezembro de 2023 com o Corinthians, que possui 70% de seus direitos econômicos – os outros 30% pertencem ao Montevideo Wanderers, clube uruguaio responsável por revelá-lo.

A volta de Bruno Méndez pode ser útil para o treinador Vítor Pereira, já que o zagueiro João Victor vem sendo alvo de fortes especulações. Além disso, o uruguaio atua como lateral-direito, posição na qual o time tem dificuldades de se encontrar quando não tem Fagner à disposição. Apesar de ter Rafael Ramos como jogador original da função, nomes como Mantuan e João Victor já foram improvisados.