Inter empata com peruano Melgar fora de casa pelo jogo de ida das quartas da Sul-Americana

O Internacional empatou em 0 a 0 em Arequipa com o peruano Melgar e decidirá a vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana em casa, em uma semana de quartas de final em que nenhuma das chaves foi fechada.

Com dez homens, após a expulsão de Alemão aos 65 minutos, o Inter se fortaleceu na defesa e conquistou um valioso ponto em Arequipa, a 2.340 metros de altitude.

O Melgar, comandado pelo argentino Pablo Lavallén, procurou tirar vantagem da torcida e da altitude, mas faltou contundência e diante do time brasileiro conseguiu os três pontos, mas Edenilson sozinho diante do goleiro Cáceda perdeu a oportunidade de marcar.

Na terça-feira, o uruguaio Luis Suárez voltou a jogar com a camisa do clube que o revelou, o Nacional de Montevidéu. No entanto, o retorno de ‘El Pistolero’ foi insuficiente para o tricolor uruguaio que perdeu em casa por 1 a 0 para o Atlético-GO.

Nesse mesmo dia, em San Critóbal, o Independiente del Valle conquistou uma valiosa vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o venezuelano Deportivo Táchira.

Um dia depois, o São Paulo venceu o Ceará por 1 a 0 no Morumbí e a chave será definida em Fortaleza na próxima semana.

— Jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana:

– Terça-feira:

Em Montevidéu: Nacional (URU) – Atlético-GO (BRA) 0-1

Em San Cristóbal: Deportivo Táchira (VEN) – Independiente del Valle (EQU) 0-1

– Quarta-feira:

Em São Paulo: São Paulo (BRA) – Ceará (BRA) 1-0

– Quinta-feira:

Em Arequipa: Melgar (PER) – Internacional (BRA) 0-0

