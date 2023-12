Inter empata com Genoa no Italiano; Napoli tropeça em casa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/12/2023 - 19:57 Para compartilhar:

A Inter de Milão encerrou uma série de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Italiano ao empatar em 1 a 1 com o Genoa fora de casa nesta sexta-feira (29), mesmo dia em que o Napoli tropeçou mais uma vez no estádio Diego Maradona e ficou no 0 a 0 com o Monza.

Com o resultado, a Inter permanece na liderança, agora com 45 pontos, cinco à frente da vice-líder Juventus, que recebe a Roma (6ª) no sábado e tem a oportunidade de diminuir a diferença.

Os torcedores do Genoa apoiaram fervorosamente a equipe contra a líder com uma queima de fogos que obrigou o árbitro a interromper a partida por oito minutos.

Depois de levar alguns sustos nos instantes iniciais do primeiro tempo, os ‘nerazzurri’ abriram o placar com Marco Arnautovic (42′) aproveitando rebote após finalização de Nicolo Barella.

O Genoa, no entanto, conseguiu empatar nos acréscimos antes do intervalo (45’+7), com uma cabeçada de Radu Dragusin que surpreendeu o goleiro Yann Sommer.

Na segunda etapa, a Inter criou várias chances claras, assim como os genoveses, mas os jogadores de ambas as equipes pecavam sempre na última bola e o empate se manteve no placar.

O Genoa é 13º colocado com 20 pontos, sete à frente da zona de rebaixamento.

No mesmo horário, a Lazio bateu o Frosinone de virada por 3 a 1, resultado que coloca o time romano provisoriamente na oitava colocação na tabela.

Jogando no Estádio Olímico, os ‘biancocelesti’ viram os visitantes abrirem o placar no segundo tempo com um gol de Matías Soulé (58′ de pênalti), mas não demoraram para reagir e conseguiram a vitória marcando com Valentin Castellanos (70′), Gustav Isaksen (72′) e Patric (84′).

A derrota deixa o Frosinone na 14ª posição com 19 pontos.

Mais cedo, o Napoli não passou de um empate em 0 a 0 com o Monza, em mais um tropeço em casa do atual detentor do ‘Scudetto’.

Com 28 pontos, o time napolitano é apenas o sétimo colocado na tabela, muito longe da luta pelo título, conquistado na temporada passada com várias rodadas de antecedência.

Sem os atacantes Matteo Politano e Victor Osimhen, suspensos depois de receberem cartão vermelho no último jogo da equipe no campeonato (derrota para a Roma por 2 a 0), o time do técnico Walter Mazzarri viveu uma tarde sem inspiração ofensiva.

Em um primeiro tempo sem grande intensidade, o Napoli ainda criou algumas oportunidades, mas pecou na hora de finalizar. A mais clara foi um chute na trave do camaronês André Zambo Anguissa (40′).

Na etapa complementar, o Monza teve a chance de sair na frente com um pênalti marcado após toque de mão de Mário Rui dentro da área, mas a cobrança de Matteo Pessina foi salva pelo goleiro Alex Meret.

Irritado com o desempenho da equipe, Mazzari acabou sendo expulso pelo árbitro devido a seu comportamento a poucos minutos do apito final (82′).

O treinador do Monza, Raffaelle Palladino, também recebeu cartão vermelho nos acréscimos (90’+4).





Com o resultado, o Monza é o 11º colocado com 22 pontos.

Por sua vez, a Fiorentina subiu provisoriamente para o quarto lugar, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, ao bater o Torino (10º) em casa por 1 a 0, com um gol de Luca Ranieri (83′).

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Napoli – Monza 0 – 0

Fiorentina – Torino 1 – 0

Lazio – Frosinone 3 – 1

Genoa – Inter 1 – 1

– Sábado:

(08h30) Atalanta – Lecce

(11h00) Udinese – Bologna

Cagliari – Empoli





(14h00) Milan – Sassuolo

Hellas Verona – Salernitana

(16h45) Juventus – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 45 18 14 3 1 42 8 34

2. Juventus 40 17 12 4 1 26 11 15

3. Milan 33 17 10 3 4 31 20 11

4. Fiorentina 33 18 10 3 5 27 18 9

5. Bologna 31 17 8 7 2 21 12 9

6. Roma 28 17 8 4 5 30 19 11

7. Napoli 28 18 8 4 6 28 21 7

8. Lazio 27 18 8 3 7 21 19 2

9. Atalanta 26 17 8 2 7 28 20 8

10. Torino 24 18 6 6 6 15 18 -3

11. Monza 22 18 5 7 6 16 18 -2

12. Lecce 20 17 4 8 5 19 23 -4

13. Genoa 20 18 5 5 8 19 23 -4

14. Frosinone 19 18 5 4 9 23 31 -8

15. Sassuolo 16 17 4 4 9 25 32 -7

16. Hellas Verona 14 17 3 5 9 15 23 -8

17. Udinese 14 17 1 11 5 15 28 -13

18. Cagliari 13 17 3 4 10 16 31 -15

19. Empoli 12 17 3 3 11 10 30 -20

20. Salernitana 9 17 1 6 10 14 36 -22

