Inter elimina Desportivo Brasil e avança às oitavas da Copa São Paulo

Abrindo a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Internacional passou sufoco, mas conseguiu eliminar o Desportivo Brasil ao anotar 2 a 1, na tarde desta segunda-feira. O time gaúcho avançou às oitavas de final, seguindo com chances de chegar ao tetracampeonato.

Mesmo atuando no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, casa do adversário, o Inter abriu o placar com Matheus, aos 42 minutos do primeiro tempo, convertendo pênalti. Na etapa final, o Desportivo empatou com Kevin, aos 16. Pouco depois, aos 24, Léo Ferreira, garantiu o triunfo gaúcho.

Nas oitavas de final, a equipe de Porto Alegre vai encarar o classificado da partida entre Paraná e Red Bull Brasil, que se enfrentam em Rio Claro, no estádio Benitão, às 20 horas desta segunda-feira (13).

Outro duelo que começou às 15h foi entre Taboão da Serra e CRB, em Embu das Artes, no Hermínio Esposito. Wilson, aos 41 minutos da etapa inicial, bateu penalidade máxima e anotou o único gol da partida, classificando os paulistas, que enfrentarão o vencedor entre Tupi e Athletico-PR.

Confira os jogos desta segunda-feira, pela terceira fase:

Internacional 2 x 1 Desportivo Brasil-SP

CRB-AL 0 x 1 Taboão da Serra-SP

Botafogo-SP x Atlético-GO

Tupi x Athletico-PR

Londrina x Ponte Preta

Mirassol x Joinville

Paraná x Red Bull Brasil

Corinthians x Juventude