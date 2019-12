Inter e Roma empatam e Juve pode assumir liderança se vencer no sábado

Líder da Serie A italiana, a Inter de Milão, não passou do empate em 0 a 0 nesta sexta-feira com a Roma (4º) na primeira partida da 15ª rodada e poderá perder o primeiro lugar caso a Juventus (2º) vença a Lazio (3º) no sábado.

Em um dos grandes confrontos da rodada, Inter e Roma não conseguiram perfurar as defesas adversárias. Um dos destaques foi o goleiro ‘giallorosso’ Antonio Mirante, que fez uma grande partida.

Com este resultado a Inter segue liderando provisoriamente a Serie A com 38 pontos, mas no sábado terá que torcer por uma vitória em casa da Lazio sobre a Juventus, que tem 36 pontos.

Os milaneses encaram na terça-feira uma partida de vital importância na Liga dos Campeões contra o Barcelona, onde está em jogo sua classificação para as oitavas de final da maior competição continental de clubes.

A Roma entrou nesta sexta-feira na zona da Champions ao ultrapassar o Cagliari (5º), mas a equipe da Sardenha também poderá aproveitar o empate desta sexta no Giuseppe Meazza se derrotar o Sassuolo (14º) no domingo.

Atalanta (6º) e Napoli (7º), times que também disputam nesta semana a Champions, são outros que entram em campo neste sábado. A equipe de Bergamo recebe o Verona (9º), enquanto que o time comandado por Carlo Ancelotti visita a Udinese (16º).

O Milan (11º) vai jogar no domingo contra o Bologna (12º) fora de casa com o objetivo de subir na tabela.

— Resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Inter – Roma 0 – 0

– Sábado:

(11h00) Atalanta – Hellas Verona

(14h00) Udinese – Napoli

(16h45) Lazio – Juventus

– Domingo:

(08h30) Lecce – Genoa

(11h00) Sassuolo – Cagliari

SPAL – Brescia

Torino – Fiorentina

(14h00) Sampdoria – Parma

(16h45) Bologna – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 38 15 12 2 1 31 13 18

2. Juventus 36 14 11 3 0 25 12 13

3. Lazio 30 14 9 3 2 33 14 19

4. Roma 29 15 8 5 2 26 15 11

5. Cagliari 28 14 8 4 2 29 17 12

6. Atalanta 25 14 7 4 3 34 21 13

7. Napoli 20 14 5 5 4 23 18 5

8. Parma 18 14 5 3 6 20 18 2

9. Hellas Verona 18 14 5 3 6 12 14 -2

10. Torino 17 14 5 2 7 16 20 -4

11. Milan 17 14 5 2 7 13 17 -4

12. Bologna 16 14 4 4 6 20 23 -3

13. Fiorentina 16 14 4 4 6 18 21 -3

14. Sassuolo 14 13 4 2 7 24 25 -1

15. Lecce 14 14 3 5 6 18 27 -9

16. Udinese 14 14 4 2 8 9 23 -14

17. Sampdoria 12 14 3 3 8 12 24 -12

18. Genoa 10 14 2 4 8 15 28 -13

19. SPAL 9 14 2 3 9 9 21 -12

20. Brescia 7 13 2 1 10 10 26 -16

