Inter e Real Sociedad empatam sem gols na Champions League

MILÃO, 12 DEZ (ANSA) – A Internazionale empatou em 0 a 0 com a Real Sociedad no estádio de San Siro em Milão nesta terça-feira (12) e terminou em segundo lugar no Grupo D da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe do técnico Simone Inzaghi já estava garantida nas oitavas de final, mas precisava vencer para se classificar em primeiro e assim evitar um confronto em tese mais difícil nas oitavas de final.

O time da casa acertou apenas dois chutes na direção do gol adversário e assim os espanhóis ficaram em primeiro lugar.

Os dois times somaram 12 pontos mas a Real Sociedad foi melhor no saldo de gols.

Agora, a Inter de Milão tem como possíveis adversários nas oitavas de final o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, da Alemanha, o Arsenal e o Manchester City, da Inglaterra, o Real Madrid, o Atlético de Madrid e o Barcelona, da Espanha e do PSG, da França.

Algumas dessas equipes sairão do radar de possíveis oponentes de acordo com os resultados dos jogos desta quarta-feira (13).

O sorteio dos duelos da próxima fase será na próxima segunda-feira (18) e os jogos acontecerão nos meses de fevereiro e março de 2024.

Até lá, a Internazionale voltará suas atenções para a disputa do Campeonato Italiano: os nerazzurri lideram a classificação com 38 pontos e jogam no domingo às 16h45 (horário de Brasília) contra a Lazio no Stadio Olimpico de Roma. (ANSA).

