Inter e Milan estreiam com empates no Campeonato Italiano

Atual campeã italiana, a Inter de Milão estreou na Serie A da temporada 2024/2025 neste sábado (17) com um empate em 2 a 2 com o Genoa, mesmo resultado do duelo entre Milan e Torino.

A Inter, que começou a temporada passada com cinco vitórias consecutivas, deixa os primeiros pontos escapar neste início de campeonato depois de sofrer um gol nos acréscimos.

O time do técnico Simone Izaghi viu o Genoa abrir o placar aos 20 minutos, após uma falha do goleiro Yann Sommer bem aproveitada por Alessandro Vogliacco.

O atacante Marcus Thuram, cuja primeira temporada na Itália foi bastante convincente (13 gols na Serie A), empatou ainda no primeiro tempo com um gol de cabeça (30′).

Thuram, muito criticado durante a Eurocopa-2024 pelas grandes chances perdidas, voltaria a marcar na reta final da partida (82′), aproveitando bom passe de Davide Frattesi.

Mas o zagueiro da Inter Yann Bisseck desviou com a mão um cruzamento do Genoa na área nos acréscimos.

O brasileiro Junior Messias marcou depois de aproveitar o rebote da cobrança de pênalti que havia acabado de perder (90’+5) e arrancou um empate com sabor de vitória para o Genoa e de derrota para a Inter.

“Quando sofremos dois gols é difícil vencer. Mérito do Genoa, que lutou até o fim, mas não estou satisfeito”, analisou o técnico da Inter, Simone Inzaghi, em entrevista à plataforma DAZN.

“Conquistar o título é difícil, repeti-lo é ainda mais. Temos trabalho a fazer, mas não faz muito tempo que todos os nossos jogadores voltaram a treinar”, acrescentou Inzaghi.

– Milan arranca empate no fim –

O Milan, vice-campeão italiano na temporada passada, teve uma estreia difícil em San Siro.

No primeiro jogo do técnico Paulo Fonseca, o time ‘rossonero’ teve que correr atrás do resultado depois de ver o Torino abrir 2 a 0 em pleno San Siro, um gol contra de Malick Thiaw (30′) e uma cabeçada de Duvan Zapata (68′).

Mas o empate veio milagrosamente nos minutos finais, primeiro marcando com o Álvaro Morata (89′) e depois com Noah Okafor nos acréscimos (90’+ 5).

“No primeiro tempo não conseguimos pressioná-los, fomos muito passivos (…) os jogadores que entraram trouxeram sua agressividade”, analisou Fonseca.

Também neste sábado, o Parma, de volta à primeira divisão, empatou com a Fiorentina em 1 a 1.

A primeira rodada do Campeonato Italiano termina na segunda-feira, quando a Juventus, agora sob o comando do ítalo-brasileiro Thiago Motta, estreia em Turim com outra equipe que recém-promovida, o Como.

— Jogos da 1ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Parma – Fiorentina 1 – 1

Genoa – Inter 2 – 2

Milan – Torino 2 – 2

Empoli – Monza 0 – 0

– Domingo:

(13h30) Bologna – Udinese

Hellas Verona – Napoli

(15h45) Lazio – Unione Venezia

Cagliari – Roma

– Segunda-feira:

(13h30) Lecce – Atalanta

(15h45) Juventus – Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 1 1 0 1 0 2 2 0

. Genoa 1 1 0 1 0 2 2 0

. Inter 1 1 0 1 0 2 2 0

. Torino 1 1 0 1 0 2 2 0

5. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

. Parma 1 1 0 1 0 1 1 0

7. Empoli 1 1 0 1 0 0 0 0

. Monza 1 1 0 1 0 0 0 0

9. Roma 0 0 0 0 0 0 0 0

. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0

. Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0

. Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0

. Como 0 0 0 0 0 0 0 0

. Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0 0

. Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0

. Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0

. Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0

. Unione Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0

