Inter e Milan empatam 1º jogo da semifinal da Copa da Itália

ROMA, 2 ABR (ANSA) – Internazionale e Milan empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (2) no San Siro, em Milão, em clássico que foi válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Itália.

O Derby della Madonnina foi muito movimentado, com todos os gols saindo na etapa final do embate. O britânico Tammy Abraham inaugurou o marcador, mas o turco Hakan Çalhanoglu empatou com um chute de fora da área.

Após o empate no encontro de ida, um dos dois times precisarão ganhar na volta para avançar à final. Os rivais vão se reencontrar pelo torneio no dia 23 de abril. Em caso de novo empate, o finalista será decidido nas penalidades.

O vencedor do Derby della Madonnina vai encarar o vitorioso de Bologna vs Empoli na grande decisão do campeonato. (ANSA).