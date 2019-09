Inter e Juventus lideram Serie A e se preparam para duelo

Inter de Milão e Juventus venceram seus respectivos jogos deste sábado e mantiveram sua disputa no topo da tabela da Serie A faltando uma semana para que os dois times se enfrentem no clássico conhecido como ‘Derby D’Italia’.

A Inter manteve a liderança do Campeonato Italiano após vencer o lanterna Sampdoria por 3 a 1 fora de casa.

Antes de sua visita ao Camp Nou para enfrentar o Barcelona pela Liga dos Campeões (na quarta-feira), a Inter do técnico Antonio Conte fez sua parte diante da ‘Samp’ e segue com sua campanha 100%, somando seis vitórias em seis partidas.

Apesar de jogar desde o início sem vários de seus titulares de (Godín, D’Ambrosio, Barella e Lukaku), a Inter pouco sofreu e venceu com gols de Stefano Sensi (20), do chileno Alexis Sánchez (22) e Roberto Gillardini (61).

Do lado dos genoveses quem marcou foi o polonês Jakub Jankto (55), quando a Inter já jogava com um a menos após a expulsão de Alexis Sánchez, que recebeu dois cartões amarelos.

A Inter soma agora 18 pontos, dois a mais que a Juventus, a uma semana do jogo entre os dois times no estádio Giuseppe Meazza em Milão.

Antes desse confronto, as duas equipes terão duelos europeus.

A Juventus, antes de receber o Bayer Leverkusen na terça, venceu a SPAL por 2 a 0, com um segundo tempo mais convincente do que o primeiro, bastante discreto.

Após uma grande chance do galês Aaron Ramsey, o primeiro gol da Juve foi obra do bósnio Miralem Pjanic de fora da área pouco antes do intervalo (45).

No segundo tempo, os ‘Bianconeri’ imprimiram um pouco mais de ritmo.

O goleiro albanês Etrit Berisha fez vários milagres defendendo a meta do SPAL, mas nada pôde fazer diante da cabeçada de Cristiano Ronaldo após grande jogada do argentino Paulo Dybala (78).

Por outro lado, o lendário goleiro Buffon viveu uma tarde tranquila em sua partida de número 903 com a Juve, somando todas as competições. Ele superou o recorde na Itália que pertencia ao ex-jogador do Milan, Paolo Maldini.

Na outra partida deste sábado, o Atalanta goleou o Sassuolo (14º) fora de casa por 4 a 1.

O time de Bergamo, que com esta vitória garante seu terceiro lugar na tabela com 13 pontos, demorou um pouco mais de meia hora para sentenciar a partida, com os dois gols do argentino ‘Papu’ Gómez (6 e 29), do alemão Robin Gosens (13) e do colombiano Duván Zapata (35).

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Juventus – SPAL 2 – 0

Sampdoria – Inter 1 – 3

Sassuolo – Atalanta 1 – 4

– Domingo (horário de Brasília):

(07h30) Napoli – Brescia

(10h00) Udinese – Bologna

Lazio – Genoa

Lecce – Roma

(13h00) Cagliari – Hellas Verona

(15h45) Milan – Fiorentina

– Segunda-feira (horário de Brasília):

(15h45) Parma – Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 18 6 6 0 0 13 2 11

2. Juventus 16 6 5 1 0 11 5 6

3. Atalanta 13 6 4 1 1 15 9 6

4. Napoli 9 5 3 0 2 13 9 4

5. Cagliari 9 5 3 0 2 8 5 3

6. Torino 9 5 3 0 2 8 7 1

7. Roma 8 5 2 2 1 10 9 1

8. Bologna 8 5 2 2 1 7 6 1

9. Lazio 7 5 2 1 2 7 4 3

10. Brescia 6 5 2 0 3 6 7 -1

11. Parma 6 5 2 0 3 5 7 -2

12. Milan 6 5 2 0 3 3 5 -2

13. Lecce 6 5 2 0 3 6 11 -5

14. Sassuolo 6 6 2 0 4 11 12 -1

15. Fiorentina 5 5 1 2 2 8 9 -1

16. Hellas Verona 5 5 1 2 2 3 4 -1

17. Genoa 5 5 1 2 2 7 9 -2

18. Udinese 4 5 1 1 3 2 5 -3

19. SPAL 3 6 1 0 5 5 13 -8

20. Sampdoria 3 6 1 0 5 4 14 -10

