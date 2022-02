Inter é derrotada pelo Sassuolo (2-0) e perde a chance de assumir a liderança

A Inter de Milão (2º) desperdiçou a oportunidade de tomar a liderança das mãos do vizinho Milan ao perder inesperadamente por 2 a 0 em casa para o Sassuolo (agora 11º), neste domingo pela 26ª rodada da Serie A.

O Milan havia tropeçado no sábado com um empate em 2 a 2 com um time da parte inferior da tabela, a Salernitana, e ficou com dois pontos a mais que a Inter. Isso dava aos jogadores comandados por Simone Inzaghi a oportunidade de recuperar o primeiro lugar no caso de uma vitória (que era tido como previsível) no estádio Giuseppe Meazza neste domingo.

Mas, longe disso, eles viram o Milan ampliar sua vantagem neste fim de semana de um ponto para dois.

Por outro lado, a Inter de Milão disputou um jogo a menos que o Milan.

Na segunda-feira, o Napoli (3º) poderá ser o grande beneficiado da 26ª rodada na luta pelo ‘Scudetto’, se vencer em sua visita ao Cagliari (18º).

Antes desse jogo na Sardenha, o time napolitano está três pontos atrás do Milan e um atrás da Inter.

Em seu jogo ruim contra o Sassuolo, a Inter logo viu os visitantes abrirem o placar por meio de Giacomo Raspadori (8 minutos) e Gianluca Scamacca (26).

O Sassuolo conseguiu manter a vantagem graças a várias defesas excepcionais do seu goleiro, Andrea Consigli.

Stefan De Vrij diminuiu para a Inter com uma cabeçada nos acréscimos, mas seu gol foi anulado após uma revisão de vídeo devido a um toque de mão de um jogador da Inter no início da jogada.

“Criamos muito e cedemos chances também, mas sabemos que temos qualidade, por isso os enfrentamos de frente”, disse o técnico do Sassuolo, Alessio Dionisi, ao DAZN.

“Isso é o que queríamos fazer e fomos recompensados por isso”, concluiu.

Foi uma semana a ser esquecida para a Inter de Milão, que perdeu a liderança para o Milan no fim de semana passado depois de empatar em 1 a 1 com o Napoli. Na quarta-feira, o atual campeão italiano perdeu por 2 a 0 em casa para o Liverpool na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, disparando todos os alarmes.

“Vamos tentar recuperar alguma energia física e mental. Ainda estamos na luta, ainda faltam 13 jogos e queremos continuar avançando”, disse o técnico da Inter Simone Inzaghi.

Enquanto isso a Atalanta (5º) perdeu por 1 a 0 em sua visita à Fiorentina (7º) no primeiro jogo da jornada, com um gol do polonês Krzysztof Piatek (56).

É o quinto jogo consecutivo no campeonato sem vitórias para a equipe de Bergamo, cujo técnico Gian Piero Gasperini também foi expulso por protestar contra o árbitro.

Na briga pelo quarto lugar, o último que garante vaga na próxima Liga dos Campeões, a Atalanta está três pontos atrás da Juventus (4ª), que empatou em 1 a 1 no clássico contra o Torino (10º) na sexta-feira. A Atalanta disputou um jogo a menos que a ‘Vecchia Signora’.

— Resultados da 26ª rodada da Serie A italiana:

– Sexta-feira:

Juventus – Torino 1 – 1

– Sábado:

Sampdoria – Empoli 2 – 0

Roma – Hellas Verona 2 – 2

Salernitana – Milan 2 – 2

– Domingo:

Fiorentina – Atalanta 1 – 0

Unione Venezia – Genoa 1 – 1

Inter – Sassuolo 0 – 2

Udinese – Lazio

– Segunda-feira:

(15h00) Cagliari – Napoli

(17h00) Bologna – Spezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 56 26 17 5 4 52 28 24

2. Inter 54 25 16 6 3 55 22 33

3. Napoli 53 25 16 5 4 46 17 29

4. Juventus 47 26 13 8 5 38 23 15

5. Atalanta 44 25 12 8 5 46 30 16

6. Lazio 42 25 12 6 7 52 39 13

7. Fiorentina 42 25 13 3 9 44 34 10

8. Roma 41 26 12 5 9 44 34 10

9. Hellas Verona 37 26 10 7 9 49 42 7

10. Torino 33 25 9 6 10 32 26 6

11. Sassuolo 33 26 8 9 9 43 44 -1

12. Empoli 31 26 8 7 11 38 50 -12

13. Bologna 28 24 8 4 12 29 40 -11

14. Spezia 26 25 7 5 13 27 46 -19

15. Sampdoria 26 26 7 5 14 35 42 -7

16. Udinese 24 23 5 9 9 30 40 -10

17. Unione Venezia 22 25 5 7 13 23 44 -21

18. Cagliari 21 25 4 9 12 25 46 -21

19. Genoa 16 26 1 13 12 22 47 -25

20. Salernitana 14 24 3 5 16 19 55 -36

