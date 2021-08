Inter e Chelsea chegam a acordo de 115 mi de euros por Lukaku

MILÃO, 7 AGO (ANSA) – A Internazionale e o Chelsea chegaram a um acordo para a venda do atacante Romelu Lukaku, reportam diversos jornais italianos e ingleses neste sábado (7).

A negociação foi fechada em 115 milhões de euros (cerca de R$ 708,4 milhões) e prevê um contrato de cinco anos.

Conforme o jornal “Corriere dello Sport”, a negociação não envolverá nenhum outro jogador – os ingleses queriam incluir Marcos Alonso ou Zappacosta – e será feita em pagamento único.

Fontes esportivas informaram que Lukaku deve partir ainda hoje para Londres, pois já anunciou que não irá mais treinar com a Inter – e nem estará amanhã em Parma com o time. Assim, após oito anos, o melhor jogador do último Campeonato Italiano voltará para a Premier League. (ANSA).

