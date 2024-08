Inter e Bragantino garantem últimas vagas e Fla fica fora das quartas do Brasileirão Feminino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 19:00 Para compartilhar:

O Campeonato Brasileiro Feminino teve nesta quarta-feira (21) todos os oito jogos acontecendo de forma simultânea, válidos pela 15ª e última rodada da fase de grupos. Internacional e Red Bull Bragantino ficaram com as últimas vagas. O time gaúcho goleou o já rebaixado Santos por 6 a 2, com show de Patrícia e Letícia Monteiro, enquanto que a equipe paulista superou o Cruzeiro por 2 a 1.

Com a oitava colocação, o Red Bull Bragantino enfrentará o Corinthians, que terminou com a melhor campanha entre os classificados. Em sétimo, o Inter medirá forças com a vice-líder Ferroviária. Os demais confrontos são entre São Paulo (3º) e Grêmio (6º), e Palmeiras (4º) e Cruzeiro (5º).

O Flamengo, time da centroavante Cristiane, ex-seleção brasileira, acabou ficando de fora. O empate por 1 a 1 com o rebaixado Avaí Kindermann, na 14ª rodada, acabou custando a classificação da equipe rubro-negra para as quartas de final do torneio. Nem a vitória sobre a Ferroviária por 1 a 0 conseguiu salvá-la.

Todos os rebaixados, inclusive, já estavam definidos. Além de Santos e Avaí Kindermann, caíram: Botafogo e Atlético-MG, este sem ter vencido um único jogo. O time mineiro fez um ponto em 15 partidas disputadas.

Dentre os classificados, São Paulo e Palmeiras disputavam o terceiro lugar. Como ambos venceram, o time tricolor ficou à frente na classificação, ao bater o Grêmio por 4 a 0, mesmo resultado do triunfo do arquirrival sobre o Atlético-MG.

Já o Corinthians colecionou mais uma vitória, desta vez, sobre o Avaí Kindermann por 3 a 1, superando a frustração da rodada passada, quando levou 7 a 2 do Cruzeiro.

Ainda nesta quarta-feira, o rebaixado Botafogo (17º) empatou por 2 a 2 com o América-MG (10º). Já o Fluminense (11º) ficou no 1 a 1 com o Real Brasília (12º).