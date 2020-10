Inter e Borussia Mönchengladbach empatam pela Champions

ROMA, 21 OUT (ANSA) – A Inter de Milão empatou em 2 a 2 com o Borussia Mönchengladbach, nesta quarta-feira (21), na partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League.

O time italiano, que foi desfalcado de última hora após o lateral-direito Achraf Hakimi testar positivo para o novo coronavírus, disputou um jogo de tempos distintos pelo Grupo B no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Em sua estreia, a Inter abriu o placar aos 3 minutos do segundo tempo, com Lukaku. No entanto, o empate veio aos 15 minutos, quando o atacante Marcus Thuram foi derrubado dentro da área. O juiz até mandou seguir, mas, com a ajuda do árbitro de vídeo, a penalidade foi marcada. Ramy Beensebaini cobrou e deixou o placar igual.

Já aos 38 da etapa final, Hofmann invadiu a área e acertou um chute por baixo das pernas de Handanovic e virou a partida. Com a vitória dos visitantes quase certa, Lukaku marcou seu segundo na disputa e evitou a derrota para o time de Antonio Conte.

Na próxima rodada da competição, a Inter de Milão enfrentará o Shakhtar Donetsk, fora de casa, na terça-feira (27). (ANSA)

