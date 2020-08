Inter e Bayer Leverkusen disputam vaga na semifinal da Liga Europa Vencedor encara quem passar entre Shakhtar Donetsk e Basel, que acontece na terça-feira

Vai rolar a bola pelas quartas de final da Liga Europa. Nesta segunda-feira (9), Inter de Milão e Bayer Leverkusen duelam em busca de uma vaga entre os quatro melhores do torneio continental. O jogo acontece Merkur Spiel Arena, na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, país-sede da reta final da competição. A bola rola às 16h (de Brasília).

INTER DE MILÃO

Após cair na semifinal da Copa da Itália e ser vice-campeã do Italiano, a Inter aposta todas as fichas na Liga Europa para terminar a temporada com um título. O time de Antonio Conte eliminou o Getafe nas oitavas de final e agora terá uma pedreira pela frente.

Com todos os jogadores à disposição, o técnico da Inter não deverá ter nenhum desfalque para a partida.

– Viemos de muitos jogos em sequência, em más condições climáticas. Há entusiasmo e vontade de enfrentar este desafio e de ir para as semifinais. Penso que todos estamos trabalhando para trazer a Inter de volta ao que merece, ser uma equipe capaz para colocar troféus na vitrine – disse Conte.

BAYER LEVERKUSEN

​Depois da decepção no Campeonato Alemão, onde perdeu a vaga na Liga dos Campeões nas últimas rodadas, e do vice-campeonato na Copa da Alemanha, os Leões querem o bicampeonato da Liga Europa. O primeiro e único título foi no ano de 1988, ao bater o Espanyol na final.

O técnico Peter Bosz não deverá ter problemas para o jogo, com praticamente todo o elenco à disposição. O brasileiro Paulinho, ex-Vasco, é exceção, pois sofreu lesão no joelho.

– Não temo nenhum adversário. Mas temos respeito. Sabemos que a Inter é uma boa equipe. Mas podemos vencer uma equipe como essa. Temos de jogar muito bem e não podemos cometer muitos erros – disse Peter Bosz.

PROVÁVEIS TIMES

​Inter de Milão: Handanovic; Godin, De Vrij e Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini e Ashley Young; Lautaro Martinez e Lukaku.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba e Wendell; Aránguiz, Palacios, Diaby, Havertz e Bailey; Volland.

