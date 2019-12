Inter e Barça usarão faixas de capitão contra o racismo

SÃO PAULO, 9 DEZ (ANSA) – Mirando combater o racismo no futebol, os capitães da Inter de Milão e do Barcelona vão usar nesta terça-feira (10), durante o confronto pela Liga dos Campeões, braçadeiras especiais contra a discriminação racial.

A atual temporada, em especial o Campeonato Italiano, vem sendo marcada por constantes episódios de cânticos racistas nos estádios. Recentemente, alguns jogadores da Série A, como Romelu Lukaku, Franck Kessié, Dalbert, Ronaldo Vieira, Kalidou Koulibaly e Mario Balotelli, já sofreram insultos raciais.

“Uma iniciativa especial em um momento particular. Inter e Barcelona vão entrar em campo com a mesma braçadeira de capitão no jogo pela Liga dos Campeões programado para esta terça, no San Siro. Uma forma importante para reiterar uma posição, uma atitude, uma natural predisposição: a de viver o futebol com paixão, cultura e fraternidade. A Inter sempre lutou, desde a sua fundação, para combater todo tipo de discriminação “, informou a Internazionale em um comunicado.

As braçadeiras terão os escudos da Inter e do Barcelona, além da inscrição “BUU” (Brother Universally United), que faz referência ao barulho conhecido como uma ofensa.

O jogo diante do Barcelona será como uma final para a Inter (2º), já que o time italiano dependerá dele mesmo para seguir na Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund (3º), que também briga por uma vaga, pegará o lanterna Slavia Praga. As duas equipes possuem sete pontos.

O duelo, que será o último da fase de grupos, acontecerá no San Siro. O Barcelona, já classificado, poupará o craque Lionel Messi do confronto. Gerard Piqué e Sergi Roberto também não viajaram para Milão.(ANSA)