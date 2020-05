Inter disputará torneio para homenagear médicos e hospitais

MILÃO, 19 MAI (ANSA) – Inter de Milão, Real Madrid e Bayern de Munique disputarão em 2021 um torneio solidário para homenagear os profissionais de saúde e os hospitais que estão lutando contra a pandemia do novo coronavírus.

As três tradicionais equipes jogarão a Copa Europeia da Solidariedade, que tem como objetivo “lançar uma mensagem de solidariedade e destacar a importância da coesão entre os países do continente, que enviaram ajuda concreta às estruturas médicas e hospitais”, informou em nota o clube nerazzurro.

O torneio está previsto para começar quando os três times estiverem com menos compromissos no calendário e em um momento que os torcedores puderem retornar aos estádios.

“A pandemia atingiu populações em todo o mundo com grande força.

O grande compromisso do pessoal de saúde foi essencial para permitir que agora voltemos a olhar para o futuro. Com esta iniciativa, queremos agradecê-los e celebrar seu trabalho e, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem de unidade e solidariedade entre as nações”, disse o presidente da Internazionale, Steven Zhang. O dinheiro arrecadado com as partidas do campeonato será destinado às instalações de saúde.

A partida entre Inter e Bayern será disputado em Milão, na Itália. Já em Madri, na Espanha, os nerazzurri vão enfrentar o Real Madrid, enquanto em Munique será a vez do clube bávaro encarar os espanhóis.(ANSA)