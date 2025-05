Inter despacha Nacional e vai definir vaga nas oitavas da Libertadores com o Bahia

O Internacional mantém viva a esperança na Libertadores. Nesta quinta-feira, em um duelo de tirar o fôlego no Parque Central, em Montevidéu, o time gaúcho superou o Nacional por 2 a 0 e agora depende exclusivamente de suas próprias forças para garantir a classificação às oitavas de final.

No chamado ‘grupo da morte’, o Inter alcança oito pontos e ocupa a vice-liderança, ficando atrás apenas do Atlético Nacional, que soma nove. O Bahia aparece logo atrás, com sete pontos, enquanto o Nacional, com quatro, está eliminado da competição.

Com a primeira vitória do ano longe do Rio Grande do Sul, o time gaúcho disputará uma vaga na próxima fase contra o Bahia, duelo que vai deixar um brasileiro pelo meio do caminho.

Roger Machado manteve o esquema com três volantes das últimas partidas, mas trocou os centroavantes – Lucca por Ricardo Mathias. Logo no primeiro minuto, o ex-colorado Nico López balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, levantando a torcida adversária e dando um susto no time gaúcho.

O jogo foi bastante travado, com muita disputa e poucas chances claras. Wesley e Bruno Henrique tentaram acelerar as jogadas, mas encontraram muita resistência da defesa uruguaia e não conseguiram levar perigo real ao goleiro Mejía.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o cenário mudou. Aos 40, Wesley lançou na cabeça de Thiago Maia, que testou firme no canto direito, mas o gol foi novamente anulado por impedimento. Já no acréscimo, Wesley cruzou rasteiro para Aguirre na ponta-direita, que achou Ricardo Mathias livre para abrir o placar, dando vantagem ao Inter antes do intervalo.

No segundo tempo, o Nacional começou impondo perigo rapidamente. Aos oito, Nico López avançou pela direita, driblou Ronaldo e soltou um potente chute de canhota, que explodiu no travessão, assustando o goleiro Anthoni.

O Inter dominou um pouco mais a posse de bola, mas optou por um jogo mais recuado, praticamente abrindo mão do ataque. A melhor chance colorada surgiu aos 30, quando Bernabei recebeu livre na área e bateu firme, mas o goleiro Mejía fez uma defesa importante. No rebote, ninguém do Inter conseguiu aproveitar o gol vazio.

Nos minutos finais, o time gaúcho voltou a pressionar. Aos 31, Alan Patrick tocou para Prado, que arriscou um chute colocado no cantinho, exigindo outra grande intervenção de Mejía. A defesa deu um novo ânimo para o Nacional, que foi para o tudo ou nada.

O time uruguaio esbarrou na marcação adversária e acabou eliminado no acréscimo, quando a bola de Otero ficou no travessão. Na tentativa desesperada, Aguirre puxou o contra-ataque, driblou o goleiro Mejía e fechou a vitória no Parque Central.

Na última rodada, o Inter enfrenta o Bahia no dia 28, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). No mesmo dia e horário, o Nacional recebe o Atlético Nacional, no Parque Central, no Uruguai.

FICHA TÉCNICA

NACIONAL 0 X 2 INTERNACIONAL

NACIONAL – Mejía; Morales, Coates (Calione), Millán e Gabriel Báez (Herazo); Boggio (Otero), Oliva, Villalba, Mauricio Pereyra (Petit) e Diego Romero (Recoba); Nico López. Técnico: Pablo Peirano.

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabéi; Fernando, Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Wesley (Lucca) e Ricardo Mathias (Bruno Tabata). Técnico: Roger Machado.

GOLS – Ricardo Mathias, aos 44 minutos do primeiro tempo. Aguirre, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Calione (Nacional); Victor Gabriel (Internacional).

ÁRBITRO – Piero Maza (CHI).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Parque Central, em Montevidéu (URU).