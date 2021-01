Inter derrota Juve no Derby d’Italia e cola no Milan

SÃO PAULO, 17 JAN (ANSA) – Com gols de Vidal e Barella, a Inter de Milão derrotou a Juventus por 2 a 0 no “Derby d’Italia” e encostou no rival Milan na liderança da Série A.

A vitória em casa no clássico levou o time nerazzurro a 40 pontos, mesmo número do clube rossonero, que entra em campo nesta segunda-feira (18), contra o Cagliari, na Sardenha.

Já a Juventus, que ainda não engrenou sob o comando do ídolo Andrea Pirlo, estacionou nos 33 pontos, em quinto lugar, fora inclusive da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Uefa. (ANSA).

