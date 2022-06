Inter defende longa invencibilidade diante do Botafogo para se consolidar no G-4

Há 16 jogos invicto nesta temporada, o Internacional recebe o Botafogo neste domingo, às 18h, no estádio Beira-Rio, em partida válida pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 21 pontos, o time gaúcho tem quatro pontos a menos do que o líder Palmeiras e busca o terceiro resultado positivo seguido para se consolidar de vez no G-4. De outro lado, com 15 pontos, o Botafogo luta para não voltar à zona de rebaixamento.

O Colorado vive momento altamente positivo sob o comando do técnico Mano Menezes. Nas últimas rodadas, venceu o Flamengo por 3 a 1, em Porto Alegre,, e fez 2 a 1 sobre o Goiás, em Goiânia. Além disso, não sabe o que é perder na competição desde a primeira rodada, quando levou 2 a 0 do Atlético-MG. De lá para cá, são cinco vitórias (Fortaleza, Fluminense, Red Bull Bragantino, Flamengo e Goiás) e seis empates (Avaí, Juventude, Corinthians, Cuiabá e Atlético-GO e Santos).





Mano, de quebra, recuperou a confiança da torcida porque, até agora, o Internacional ainda não perdeu em casa. São cinco jogos, com 60% de aproveitamento. Venceu Fortaleza e Flamengo e empatou com o Avaí, Corinthians e Atlético-GO. O técnico também está invicto. Ele estreou na vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 no Rio de Janeiro na terceira rodada e em 14 partidas, com sete vitórias e sete empates.

Aliviado pela vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, na última quinta-feira, o Botafogo renovou o ânimo depois de quebrar uma sequência de cinco jogos sem vitória no Brasileirão. Atingiu os 15 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Agora, almeja subir ainda mais na tabela para brigar pela parte de cima da tabela. Fora de casa, o Botafogo venceu o Ceará e Flamengo, empatou com o Atlético-Go e América-MG e perdeu para Coritiba e Palmeiras.

Mano Menezes vai contar com reforços no setor ofensivo do Internacional. Carlos de Pena e Taison cumpriram suspensão em Goiânia e voltam a ficar à disposição. Somente o primeiro será titular e entra na vaga de Jhonny. Mas Taison tem ficado no banco e será opção, provavelmente, para o segundo tempo.

O lateral-esquerdo Renê, ainda se recuperando de lesão muscular na coxa esquerda, segue de fora. Moisés segue como titular. O treinador colorado acha que o momento é bom para aproveitar a confiança e ganhar posições. “Existe um clima muito bom entre os jogadores, a comissão técnica e a diretoria. E a torcida, que sempre nos apoiou” comentou o técnico.

No Botafogo, o técnico português Luís Castro não poderá contar com os zagueiros Kanu e Victor Cuesta. Eles levaram o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo e estão suspensos. Caso opte em manter o esquema com três zagueiros, Klaus e Philipe Sampaio serão os substitutos. Caso o contrário, o volante Barreto ganha uma chance no time titular.

O lateral-direito Saravia e o meia Kayque, autor do gol da vitória sobre o São Paulo, saíram lesionados, mas não serão problemas para a partida. O técnico Luis Castro minimizou os desfalques. “Caem uns e outros levantam, mas vamos seguir em frente e projetar a equipe para este jogo. Todos eles têm capacidade para jogar, porque são muito honestos no trabalho e muito dedicados”.