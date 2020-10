Inter defende invencibilidade em casa e a liderança contra o Flamengo

O Internacional tem um belo teste de fogo neste domingo. Às 18h15, no Beira-Rio, recebe o atual campeão Flamengo em duelo que vale a liderança isolada do Brasileirão. Quem ganhar, abre três pontos sobre o segundo colocado. Com os titulares descansados, os gaúchos prometem buscar a vitória.

Mesmo sem vaga garantida antecipadamente na Libertadores, o técnico Eduardo Coudet resolveu correr o risco diante da Universidad de Chile na rodada final. Ele poupou seus principais nomes para essa “decisão” do Brasileirão.

Acabou apenas com a segunda colocação da chave. Caso ganhasse dos chilenos, o time poderia ter avançado em primeiro e escapado do duro confronto frente o Boca Juniors nas oitavas.

Ganhar o Brasileirão pela primeira vez na era dos pontos corridos é obsessão no Sul. O Inter não ergue a taça nacional desde 1979 e quer acabar com o jejum nesta temporada.

Por isso, Coudet vem tomando todas as precauções com o Flamengo. Ciente da força dos cariocas, não quer ser ultrapassado, pois sabe que seria bem difícil buscá-los. Ambos estão com 34 pontos na tabela.

Um empate já garantiria a manutenção do primeiro lugar. Mesmo assim, a ordem e atacar. Dos 24 pontos disputados no Beira-Rio, o Inter somou 20, provenientes de seis vitórias e dois empates.

Mesmo ciente da força carioca, a meta e mostrar a força colorada. “Vai ser um jogo muito bom, de duas equipes que jogam bonito, gostam de propor o jogo. Tomara que consigamos uma vitória importante, para seguirmos fazendo bom papel no campeonato”, avalia o meia D’Alessandro.

O meia argentino pode ser novidade do time na armação das jogadas. Boschilia está machucado e D’Alessandro entraria para ser uma alternativa na manutenção da posse de bola.

O técnico Eduardo Coudet não terá o zagueiro argentino Victor Cuesta, suspenso. Rodrigo Moelto deve formar dupla com Zé Gabriel. Na direita, recuperado de lesão, Heitor deve ser o lateral. Ele vinha de três assistências para gol até sentir dores antes do intervalo diante do Vasco.

Veja também