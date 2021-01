Inter de Milão x Crotone; saiba onde assistir e prováveis escalações

A Inter de Milão entra em 2021 buscando a liderança do Campeonato Italiano e a conquista do título no final da competição. Neste domingo, a equipe de Antonio Conte recebe o Crotone, às 8h30 (horário de Brasília), visando colocar pressão no Milan, clube que ocupa o topo do Calcio, enquanto os visitantes buscam sair da zona de rebaixamento.

Expectativa

– Temos que esperar um jogo desafiador. Recomeçar depois da paralisação é sempre uma incógnita. Devemos nos confirmar entre as equipes que querem tentar vencer e estar entre o seleto grupo que luta pelo título. Sou uma pessoa que sempre peço muito dos meus jogadores, pois para fazer algo extraordinário tem que ter pessoas extraordinárias – afirmou Conte.

Favoritaço

O time nerazzurri entra em campo como franco favorito para vencer o duelo pela grande diferença técnica e de investimentos que há entre os clubes. Enquanto a Inter de Milão tem o melhor ataque do Campeonato Italiano com 34 gols marcados, o Crotone tem a segunda pior defesa da competição com 29 tentos sofridos. Os mandantes também contam com Lukaku, vice-artilheiro do torneio com 11 gols anotados.

FICHA TÉCNICA:

Inter de Milão x Crotone

Data e horário: 3/1/2021, às 8h30 (de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Onde assistir: Bandsports e EI Plus

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conte)

Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal e Young; Lukaku e Lautaro Martínez

Desfalques: Pinamonti e Vecino (machucados).

CROTONE (Técnico: Giovanni Stroppa)

Cordaz; Magallan, Marrone e Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic e Reca; Simy e Messias

