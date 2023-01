Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 18:54 Compartilhe





No Giuseppe Meazza, a Inter de Milão bateu o Verona pelo placar mínimo em casa. A equipe de Simone Inzaghi precisou apenas de um único gol de Lautaro Martinez para vencer e seguir firme no G-4 do Campeonato Italiano. Com o resultado, os Nerazzurri vão aos 37 pontos na tabela e empatam com a Juventus.

A Inter tomou a vantagem logo cedo, aos três minutos de jogo, e com o artilheiro da equipe. Lautaro Martinez. Após jogada de cruzamento, a bola sobrou na área e no meio de um batalhão de jogadores, o argentino conseguiu bater colocado no canto para abrir a conta para a Inter.

Na etapa regulamentar, a equipe de Simone Inzaghi teve uma postura mais defensiva e segurou mais o Verona, impedindo que os visitantes levassem qualquer tipo de perigo.

A Inter voltará a campo no próximo dia 23 de janeiro, contra o Empoli, mas antes, terá um clássico contra o seu rival Milan, na Supercopa da Itália, às 16h de Brasília, na próxima quarta-feira.

