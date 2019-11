Inter de Milão vence Torino por 3 a 0 e segue na cola da Juventus no Italiano

A briga pela ponta do Campeonato Italiano segue acirrada após a 13ª rodada. Depois de a líder Juventus vencer a Atalanta por 3 a 1, a Internazionale de Milão também foi a campo neste sábado e venceu o Torino por 3 a 0, fora de casa.

Os gols da vitória da equipe de Milão foram marcados pelo atacante argentino Lautaro Martínez, pelo zagueiro holandês Stefan de Vrij e pelo centroavante belga Romelu Lukaku.

Com o resultado, a Inter chega aos 34 pontos, um a menos que a Juventus. Rival local da líder do torneio nacional, o Torino estaciona nos 14 pontos e segue no meio da tabela de pontuação.

A partida deste sábado começou a ser definido logo no começo do primeiro tempo, aos 12 minutos de jogo. Martínez começou a correr ainda na linha de meio-campo, foi mais rápido que dois adversários e só parou depois de balançar as redes.

Vinte minutos depois, os visitantes ampliaram no Estádio Olímpico. De Vrij surgiu livre na área e empurrou o cruzamento para o fundo da baliza do goleiro italiano Salvatore Sirigu.

O último gol da Inter viria no começo da etapa complementar, aos 10 minutos. Lukaku recebeu do volante croata Marcelo Brozovic, pedalou na frente de um marcador e chutou firme para fazer 3 a 0.