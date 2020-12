Inter de Milão vence o Cagliari de virada e vira vice-líder do Italiano

Fora de casa, a Internazionale não teve vida fácil diante do Cagliari. A Internazionale venceu de virada por 3 a 1, na manhã deste domingo, pelo Campeonato Italiano. Sottil abriu o placar para os mandantes e Barella, D’Ambrosio e Lukaku garantiram a vitória para os Nerazzurri.

A Inter dominou o primeiro tempo. Controlou a posse de bola, criou boas oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. Por outro lado, o Cagliari soube se segurar na defesa, foi eficiente nas subidas ao ataque e foi para o intervalo em vantagem no placar, com o gol marcado por Sottil.

O segundo tempo seguiu com a mesma tônica. No entanto, a Inter não deu mais espaço para o Cagliari aproveitar os contra-ataques. Com ainda mais domínio do jogo, a Internazionale foi buscar o empate com Barella. Nos minutos finais, D’Ambrosio e Lukaku viraram a partida e garantiram a vitória para a Internazionale.

Com o resultado, a Inter de Milão chegou a 24 pontos e pulou para a segunda colocação. Já o Cagliari segue com 12, na 12 posição.

