Inter de Milão vence Genoa e segue na ponta do Campeonato Italiano Equipe de Antonio Conte pressionou na primeira etapa, mas foi para o intervalo com apenas um gol de vantagem. No segundo tempo, líder deslanchou na partida

A Inter de Milão conquistou uma vitória importante contra o Genoa por 3 a 0 pelo Campeonato Italiano com grande participação de Lukaku. O belga marcou o primeiro, deu assistência para o segundo gol de Darmian e participou da jogada do último tento de Sánchez. A equipe de Conte soma 56 pontos e segue na ponta do Calcio.

INÍCIO FORTE

A Inter mostrou para o que vinha logo no início da partida. Aos 33 segundos, Lukaku abriu o placar após tabelar com Lautaro Martínez, infiltrar na defesa e finalizar cruzado, sem chances para o goleiro. Aos 17 minutos, Barella teve a oportunidade de ampliar o marcador, mas colocou uma bola no travessão.

MASSACRE

Os mandantes tiveram uma série de oportunidades de ampliar o placar, mas não conseguiram. Aos 25, Lukaku soltou uma bomba de fora da área para defesa de Perin. No ataque seguinte, o belga foi lançado, invadiu a grande área e parou novamente no goleiro. Aos 25, Barella cruzou e Lautaro mandou de bicicleta para outra defesa do goleiro. Ao todo foram 12 finalizações na primeira etapa.

FECHOU

No segundo tempo, a Inter demorou para engrenar, mas construiu o placar da vitória. Aos 23, Lukaku puxou rápido contra-ataque, atraiu a marcação do Genoa, encontrou Darmian livre dentro da área e o lateral finalizou para o gol. Aos 31, o belga recebeu cruzamento rasteiro, parou em defesa de Perin, mas Sánchez marcou no rebote de cabeça. O placar só não foi maior porque o goleiro visitante impediu os gols de D’Ambrosio e o segundo do chileno.

