Inter de Milão vence em visita ao Cagliari e se junta aos líderes da Serie A

A Inter de Milão, que derrotou o Cagliari por 2 a 0 na Sardenha nesta segunda-feira (28) na partida que fechou a segunda rodada da Serie A, e é um dos quatro líderes, empatados com seis pontos, na classificação do campeonato italiano.

Milan, Napoli, Inter e o surpreendente Hellas Verona são os únicos times que venceram seus dois jogos.

O Milan ocupa o primeiro lugar graças a seu melhor saldo de gols (+5) em comparação com os demais.

Os gols do holandês Denzel Dumfries (21′) e do argentino Lautaro Martínez (30′) foram suficientes para a equipe ‘nerazzurra’ conquistar os três pontos diante do Cagliari que vinha de um empate com o Torino na primeira rodada e continua sem balançar as redes no campeonato.

Lautaro fez uma grande jogada dentro da área se livrando da marcação de dois adversários e superando o goleiro com um chute rasteiro.

Com três gols em dois jogos, o atacante argentino se juntou ao francês Olivier Giroud (Milan) e ao nigeriano Victor Osimhen (Napoli) na artilharia do campeonato.

No outro jogo disputado nesta segunda-feira na Serie A, Salernitana e Udinese somaram um ponto cada após o empate em 1 a 1, resultado que mantém as duas equipes ainda sem vitória na competição.

Na Salernitana o destaque foi a atuação do veterano goleiro mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa, que em três ocasiões impediu a equipe de Udine de vencer a partida.

— Resultados da 2ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Frosinone – Atalanta 2 – 1

Monza – Empoli 2 – 0

Hellas Verona – Roma 2 – 1

Milan – Torino 4 – 1

– Domingo:

Fiorentina – Lecce 2 – 2

Juventus – Bologna 1 – 1





Napoli – Sassuolo 2 – 0

Lazio – Genoa 0 – 1

– Segunda-feira:

Salernitana – Udinese 1 – 1

Cagliari – Inter 0 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 6 2 2 0 0 6 1 5

2. Napoli 6 2 2 0 0 5 1 4

3. Inter 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Hellas Verona 6 2 2 0 0 3 1 2

5. Fiorentina 4 2 1 1 0 6 3 3

6. Juventus 4 2 1 1 0 4 1 3





7. Lecce 4 2 1 1 0 4 3 1

8. Atalanta 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Monza 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Frosinone 3 2 1 0 1 3 4 -1

11. Genoa 3 2 1 0 1 2 4 -2

12. Salernitana 2 2 0 2 0 3 3 0

13. Roma 1 2 0 1 1 3 4 -1

14. Bologna 1 2 0 1 1 1 3 -2

15. Cagliari 1 2 0 1 1 0 2 -2

16. Torino 1 2 0 1 1 1 4 -3

. Udinese 1 2 0 1 1 1 4 -3

18. Lazio 0 2 0 0 2 1 3 -2

19. Empoli 0 2 0 0 2 0 3 -3

20. Sassuolo 0 2 0 0 2 0 4 -4

