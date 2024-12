Inter de Milão vence Cagliari e alcança liderança provisória do Italiano

Ganhando embalo na temporada, a Inter de Milão venceu mais uma neste sábado e alcançou, ao menos temporariamente, a liderança do Campeonato Italiano. Fora de casa, derrotou o Cagliari por 3 a 0, com atuação decisiva de Barella, autor de duas assistências na partida válida pela 18ª rodada.

Bastoni, Lautaro Martínez e Çalhanoglu, de pênalti, marcaram os gols que levaram a Inter para a primeira colocação da tabela, com um jogo a menos no campeonato. O time milanês tem os mesmos 40 pontos da Atalanta, mas leva vantagem no confronto direto, o primeiro critério de desempate na classificação do Italiano. A Atalanta, contudo, poderá retomar a ponta ainda neste sábado, se empatar ou vencer a Lazio, fora de casa.

O resultado marcou a quarta vitória consecutiva da Inter por diferentes competições, além de 12 jogos de invencibilidade somente no Italiano. A equipe de Milão detém agora o melhor ataque da competição.

O primeiro tempo no estádio Unipol Domus foi marcado por ligeira superioridade dos visitantes e pelo clima tenso. O zagueiro Mina, ex-Palmeiras, protagonizou dois momentos de desentendimentos entre jogadores das duas equipes. Uma delas com Lautaro Martínez, o que quase causou a expulsão de ambos.

Com a bola rolando, o atacante argentino foi dos mais perigosos no setor ofensivo da Inter. Ele desperdiçou duas boas chances de gol, enquanto Barella acertou lindo chute, de primeira, aos 41, mas bateu no centro do gol, facilitando a defesa de Simone Scuffet.

O segundo tempo começou mais movimentado, numa tentativa despretensiosa da Inter. Aos 8 minutos, Barella deu um chutão para o alto dentro da área e Bastoni, sem maiores pretensões, cabeceou alto, o suficiente para encobrir Scuffet e surpreender toda a defesa do Cagliari.

A Inter ampliou o placar aos 25. Barella cruzou na área e Lautaro completou para as redes. Quando a partida já parecia resolvida, Mateusz Wieteska subiu com a mão elevada e acertou a bola dentro da área. O árbitro anotou a penalidade, convertida com categoria por Çalhanoglu aos 32, sacramentando a vitória. O brasileiro Carlos Augusto entrou na metade do segundo tempo. Mas teve um desempenho discreto.

Também neste sábado, em disputa na metade inferior da tabela, o Parma derrotou o Monza por 2 a 1, diante de sua torcida. Hernani, de pênalti, e Valenti marcaram os gols dos anfitriões, enquanto Pereira descontou para os visitantes, que jogaram praticamente todo o segundo tempo com um a menos – Mari foi expulso aos 9 minutos da etapa final.

O resultado deixou o Parma com 18 pontos, na 14ª colocação. O Monza segue afundando na lanterna, com 10 pontos.

Fora de casa, o Genoa bateu o Empoli por 2 a 1, num confronto direto por vaga no meio da tabela. Badelj e Ekuban balançaram as redes pelos visitantes. E Esposito, que havia perdido pênalti no início do segundo tempo, marcou o gol dos donos da casa, que aparecem no 12º lugar, com 19 pontos. O Genoa vem logo atrás, em 13º, com a mesma pontuação.