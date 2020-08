Inter de Milão vence Bayer Leverkusen e vai às semifinais da Liga Europa

A Inter de Milão, comandada pelo técnico Antonio Conte, se classificou para as semifinais da Liga Europa nesta segunda-feira, no ‘Final 8’ disputado na Alemanha em jogo único e com portões fechados, após derrotar o Bayer Leverkusen por 2 a 1 em Düsseldorf.

Os três gols da partida aconteceram na primeira meia hora. O meia italiano Nicolo Barella (15) e o atacante belga Romelu Lukaku (21) colocaram os ‘Nerazzurri’ em vantagem. O meio-campo Kai Havertz diminuiu para os alemães pouco depois (24). A Inter vai enfrentar na próxima rodada o vencedor do duelo desta terça-feira entre Shakhtar Donetsk e Basel.

O time italiano é tido como um dos favoritos para erguer o troféu na final de 21 de agosto que será disputada em Colônia.

O vice-campeão da Serie A, que não vence a segunda maior competição europeia de clubes desde 1998, abriu o placar com um chute certeiro de Barella.

Foi o primeiro gol do meio-campo de 23 anos nesta Liga Europa. Na jogada que antecedeu o gol, Lukaku se valeu de sua envergadura para proteger a bola dentro da área, girar e chutar. A bola bateu em um defensor e sobrou para Barella.

O astro da seleção belga mais uma vez aproveitou o seu porte físico para marcar o segundo, numa jogada semelhante, com um chute quase rasteiro do atacante.

Lukaku marcou quatro gols nesta edição da Liga Europa. A Inter de Milão chegou às oitavas de final como um dos melhores terceiros colocados da fase de grupos da Champions.

Quem também soma quatro gols é Havertz, após diminuir o placar chutando de dentro da área para o fundo da rede do goleiro Samir Handanovic.

Mas esse gol não chegou a assustar a Inter, que mostrou grande poder ofensivo. O time milanês inclusive teve um outro gol de Lukaku anulado. O árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande também voltou atrás após marcar dois pênaltis e em seguida consultar o VAR.



