Inter de Milão vence a Lazio e assume a liderança do Italiano Com a vitória por 3 a 1, Inter ultrapassa o Milan, e assume a primeira colocação do torneio, enquanto a Lazio soma problemas

Neste domingo, a Inter de Milão recebeu a Lazio no San Siro, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe da casa levou a melhor, vencendo por 3 a 1, com dois gols de Lukaku e um de Lautaro Martínez, enquanto a Lazio descontou com Gonzalo Escalante.

PENALIDADE

Em lance dentro da área, o atacante Lautaro Martínez sofreu uma forte entrada de Wesley Hoedt, que apesar de tocar na bola, acerta o argentino com um carrinho. Com o pênalti assinalado, Romelu Lukaku bateu com técnica e força para abrir o placar para a Inter.

GOL DO ARTILHEIRO

​O segundo gol da Inter de Milão saiu após revisão do árbitro de vídeo. Em disputa fora da área, Brozovic, da Inter, acertou a bola em Lazzari, da Lazio. A pelota foi parar dentro da área, e Lukaku marcou o seu segundo. O impedimento foi marcado, mas o VAR revisou e deu o gol.

DESVIO SALVADOR

Na segunda etapa da partida, a Lazio viu a Inter de Milão seguir na pressão, mas conseguiu diminuir. Em cobrança de falta, Milinkovic-Savic bateu mal, mas contou com um desvio de Gonzalo Escalante, que tirou o goleiro Handonovic do lance.

​

​XEQUE-MATE

Pouco após o gol da Lazio, a Inter de Milão conseguiu formar um forte contra-ataque após um belo passe de Brozovic. Romelu Lukaku recebeu atrás do meio de campo, avançou muito e encontrou sua dupla, Lautaro Martínez, sozinho para marcar o terceiro da Inter.

SEQUÊNCIA

A Inter de Milão enfrenta, às 11h (de Brasília) do próximo domingo, o Milan, em derby válido pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. A Lazio atua pela mesma rodada, mas no próximo sábado, às 11h (de Brasília), quando enfrenta a Sampdoria.

