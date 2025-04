Inter de Milão só empata com o Parma e pode ver vantagem no topo do Italiano cair para 1 ponto

Líder do Italiano, a Inter de Milão tropeçou neste sábado e só empatou com Parma por 2 a 2 após terminar o primeiro vencendo por 2 a 0. Com o resultado, o Napoli pode fechar a 31ª rodada com um ponto a menos do que o time de Milão. A Inter chegou a 68 pontos. O Napoli soma 64 e tem um jogo duro na segunda-feira contra o Bologna, que está na zona de classificação para a Liga dos Campeões, com 56.

Em busca de seu segundo título consecutivo, a Inter de Milão viu sua série de três vitórias seguidas no Italiano ser interrompida após a recuperação do Parma, que chegou ao quarto empate consecutivo, no segundo tempo. O Parma corre risco de rebaixamento e está na 16ª posição, com 27 pontos. Apesar das colocações antagônicas na classificação, as equipes fizeram um começo de jogo equilibrado no Ennio Tardini, em Parma.

Aos 15 minutos, após uma jogada construída pelo lado esquerdo do ataque da Inter, a bola sobrou para Darmian, que livre na direita finalizou no canto esquerdo do goleiro Suzuki e fez 1 a 0 para os visitantes. O Parma teve duas grandes chances de marcar, mas Sommer, goleiro da Inter, fez grandes defesas.

Depois do início equilibrado, a Inter passou a dominar o jogo e chegou ao segundo gol aos 45 minutos. Após cruzamento de Mkhitaryan, Thuram errou a finalização dentro da área, mas a bola encobriu o goleiro Suzuki. Almqvist ainda tentou evitar o gol em cima da linha, mas a bola entrou.

O Parma voltou com uma atitude diferente e começou a ter mais posse de bola no segundo tempo. Bernabe, que entrou no lugar de Hernani, marcou para o time da casa após um chute de fora da área no canto de Sommer aos 15 minutos. O empate veio 9 minutos depois. Ondrejka, que também entrou no segundo tempo, fez boa jogada individual pela esquerda e finalizou de perna esquerda. A bala desviou na zaga da Inter e tirou o goleiro Sommer da jogada.

Na próxima rodada, o líder do Italiano recebe o Cagliari no sábado, e o Parma visita a Fiorentina no domingo. Antes, na terça-feira, a Inter de Milão enfrenta o Bayern de Munique pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na Alemanha.

Mais cedo, o Como venceu o lanterna Monza, de virada, por 3 a 1, gols de Dany Mota para o Monza, e Ikone, Diao e Vojvoda para os visitantes. O Como está na 13ª colocação, com 33 pontos, e o Monza soma apenas 15 pontos, 10 atrás do Lecce, primeiro time fora da zona de rebaixamento.