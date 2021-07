Inter de Milão se interessa por lateral sensação da Eurocopa Por conta da iminente saída de Hakimi para o Paris Saint-Germain, equipe nerrazurri busca alternativas no mercado e foca na chegada de Dumfries, do PSV

Por conta da iminente saída de Hakimi para o Paris Saint-Germain, a Inter de Milão está interessada na contratação de Dumfries, segundo o “De Telegraaf”. O jogador do PSV foi um dos destaques da seleção holandesa na última Eurocopa.

De acordo com as informações, o ala destro poderia custar cerca de 16 milhões de euros (R$ 95 milhões) aos cofres do clube italiano. O atleta tem contrato com sua atual equipe até 2023 e as conversas entre as partes ainda não começaram.

> Veja a tabela da Eurocopa



Na última Eurocopa, apesar da eliminação precoce da Holanda nas oitavas de final para a República Tcheca, Dumfries conseguiu se destacar. O lateral marcou o gol da vitória de seu time na estreia contra a Ucrânia e também balançou as redes contra a Áustria na segunda rodada.

Por conta dos problemas financeiros da Inter de Milão, o clube está tendo que se desfazer de Hakimi, um dos principais nomes do elenco na última temporada. O marroquino já tem acordo com o PSG, mas falta o anúncio oficial que deve acontecer nos próximos dias.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também