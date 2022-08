Inter de Milão rescinde contrato com Alexis Sánchez

Ansa 08/08/2022 - 18:05 Compartilhe

MILÃO, 8 AGO (ANSA) – A Internazionale confirmou nesta segunda-feira (8) que o atacante Alexis Sánchez assinou a rescisão de contrato após três temporadas no clube.

“FC Internazionale Milano comunica que chegou a um acordo pela resolução consensual do contrato do atacante chileno Alexis Sánchez. O clube deseja agradecer Alexis por suas três temporadas no nerazzurro culminadas com a conquista de três troféus e lhe deseja o melhor na continuação de sua carreira”, diz a nota oficial.

Sánchez tinha acordo com a Inter até 2023, mas já não estava mais nos planos do técnico Simone Inzaghi. Agora, a mídia italiana dá como certa a ida do atacante para o Olympique de Marseille. (ANSA).