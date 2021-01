Inter de Milão mira a contratação de De Paul, da Udinese; negócio pode acontecer ainda em janeiro Jogador de 26 anos é um dos destaques da Udinese, mas tem o interesse de jogar na Inter de Milão. Negócio só deverá acontecer este mês caso Eriksen seja vendido

Um dos principais nomes da Udinese, o meio-campista Rodrigo de Paul pode estar a caminho da Inter de Milão. Segundo informações da imprensa italiana, a equipe azul e preta tem interesse no argentino já pensando na próxima temporada, mas o negócio pode acontecer ainda no mês de janeiro.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano

De acordo com o jornal “Tuttosport”, já há um acordo entre Inter e De Paul, que têm o interesse mútuo na transferência. No entanto, para o capitão do time de Údine desembarcar na capital da moda ainda este mês, a equipe comandada por Antonio Conte precisará vender o meia Eriksen, sem espaço em Milão.

+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021

O namoro entre Internazionale e De Paul já é antigo. No fim de 2019, Conte desejava a contratação do atleta, mas outros nomes chegaram ao clube, como Eriksen, Ashley Young e Victor Moses. Na última janela da transferências, a principal aquisição da equipe foi o ala-direito Hakimi.

A Inter, porém, não é a única que sonha com a contratação do argentino. Outro clube interessado no jogador é o Liverpool.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também