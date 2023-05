Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2023 - 18:26 Compartilhe

ROMA, 3 MAI (ANSA) – Em busca de se manter no topo na tabela de classificação, a Inter de Milão goleou o Hellas Verona por 6 a 0, no Estádio Marcantonio Bentegodi, nesta quarta-feira (3), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Italiano.

(ANSA).

