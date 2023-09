Inter de Milão goleia Fiorentina, ultrapassa Milan e assume a liderança do Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 15:42 Compartilhe

A Inter de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao golear a Fiorentina por 4 a 0 neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, pela terceira rodada. Com isso, continuou com 100% de aproveitamento, assim como o Milan, que superou a Roma, no sábado, por 2 a 1.

Com três vitórias em três jogos, a Inter é o líder, com nove pontos, superando o Milan no saldo de gols: 8 a 6. A Fiorentina, por sua vez, conheceu a sua primeira derrota na competição e ficou estacionada na tabela de classificação com quatro pontos.

Apesar de jogar dentro de casa, a Inter entrou em campo com uma postura defensiva e deixou a bola com o adversário. Com isso, chegou a ter apenas 35% de posse. Mesmo assim, mostrou efetividade e chegou ao primeiro gol aos 24 minutos da etapa inicial. Federico Dimarco cruzou para Thuram abrir o placar com uma bela cabeçada.

A Fiorentina esboçou uma pressão ainda no primeiro tempo, mas viu a Inter deslanchar na etapa final. Aos oito, Thuram achou Lautaro Martinez em boa condição. O atacante chutou no canto esquerdo para fazer 2 a 0. O terceiro foi aos 13, em ótima cobrança de pênalti de Hakan Calhanoglu, que foi parar no ângulo de Christensen.

Com 3 a 0 no placar, a Fiorentina parou de jogar. Apesar de ficar pouco com a bola, a Inter continuou criando as melhores oportunidades com os espaços cedidos pelo adversário. Aos 28, após bela troca de passe, Lautaro Martinez recebeu de Cuadrado e deu números finais ao duelo.

Ainda neste domingo, o Torino, com gol marcados nos acréscimos, derrotou o Genoa por 1 a 0, no estádio Olímpico Grande Torino, e desencantou na competição ao vencer a sua primeira partida. Agora, tem quatro pontos, contra três do seu adversário.

