Inter de Milão goleia e assume liderança da Série A

SÃO PAULO, 03 DEZ (ANSA) – Com uma goleada por 5 a 0, a Inter de Milão derrotou o Chievo Verona no estádio San Siro, neste domingo (3), e assumiu a liderança isolada da Série A, se aproveitando da derrota do Napoli para a Juventus.

O grande nome da partida foi o meia croata Ivan Perisic, que marcou três gols na vitória – os outros foram anotados pelo argentino Mauro Icardi, artilheiro do campeonato, com 16 tentos, e pelo eslovaco Milan Skriniar.

O triunfo levou a Inter a 39 pontos em 15 rodadas na Série A, um a mais do que o Napoli, que perdeu por 1 a 0 da Juve, terceira colocada, com 37, na sexta passada. A quarta é a Roma, que tem 34, porém uma partida a menos.

A liderança do Italiano estará em jogo novamente no próximo sábado (9), quando a Velha Senhora receberá a Inter de Milão no primeiro “Derby d’Italia” da temporada. Se vencer, a hexacampeã Juve assumirá a primeira posição. (ANSA)