Inter de Milão faz última tentativa por Simone Inzaghi Técnico da Lazio é pretendido por dirigentes nerazzurris após a saída de Antonio Conte. Na última quarta-feira, italiano parecia ter acordo com a Lazio encaminhado

A Inter de Milão faz uma última investida em busca da contratação do técnico Simone Inzaghi, da Lazio, segundo a imprensa italiana. O nome do treinador é o preferido entre os dirigentes nerazzurris desde a saída de Antonio Conte do clube.

Apesar do interesse do atual campeão italiano, o comandante parecia próximo de um acordo com a equipe atual até 2024 após um jantar com o Lolito, presidente da Lazio. No entanto, Tullio Tinti, agente do técnico, costura um acordo com os pretendentes.

Simone tem um novo encontro com o mandatário da equipe romana ainda nesta quinta-feira. A Inter de Milão quer definir seu novo treinador nas próximas horas e busca um nome italiano para o comando do time. Além disso, Inzaghi é adepto da formação do 3-5-2, um legado deixado por Conte e que busca se manter.

Apesar do comandante da Lazio ser o nome mais forte neste momento, o clube de Milão também cogita alternativas, como Maurizio Sarri. Entretanto, o estilo do veterano não é visto como compatível com o atual plantel, o que o afasta do cargo.

